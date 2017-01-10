Darp Edilerek Katledilen Suriyeli Çocuk Toprağa Verildi!

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10.01.2017 22:51
Darp Edilerek Katledilen Suriyeli Çocuk Toprağa Verildi!
Almanya’nın Bremen kentinde bir grup tarafından darp edilerek katledilen Suriyeli Odei Khaled A. son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya’nın Bremen kentinde yılbaşı gecesi bir grup tarafından darp edilerek katledilen 15 yaşındaki Suriyeli mülteci Odei Khaled A. son yolculuğuna uğurlandı.

Bremen Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Odei Khaled’in naaşı Bremen’deki müslüman mezarlığına defnedildi.

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“Sana Nasıl Kıydılar?”

AA’da yer alan habere göre, oğlunu genç yaşta kaybeden anne Amira A’nın cenaze namazı ve defin işlemleri boyunca gözyaşları dinmedi.

Amira A. sık sık Arapça olarak “Oğlumu istiyorum. Evime Odei’siz nasıl giderim? Sana nasıl kıydılar?” diye feryatta bulundu.

Anne Amira’yı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Bremen kentinde yılbaşı gecesi bir grup tarafından darp edilen Odei Khaled A. bir hafta komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.

İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Öte yandan, polisin şüpheli iki kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor.

Gazeteci Lejeune: Odei’yi PKK Yandaşları Katletti

Gazeteci Martin Lejeune, Odei Khaled’i PKK yandaşlarının katlettiğini söylüyor.

Odei Khaled’i katledenlerin PKK yandaşları olduğunun gizlenmeye çalışıldığını da ifade eden Lejeune, “Polisin ve medyanın olaya karşı tutumu bizleri ürkütmekte.” diyor.

Lejeune, olayı şu şekilde anlatıyor:

“Odei, evinin önünde havai fişek gösterisini izlerken PKK yandaşı bir kişi ona kendisinin Arap olup olmadığını sordu. Odei, daha cevap veremeden PKK yandaşı olan kişi ona vurmaya başladı. Odei, oradan kaçarak bir kafeteryaya sığındı. Odei’ye saldıran kişinin de içinde olduğu bir grup Odei’yi takip ederek onu zorla kafeteryadan dışarı çıkardı. Daha sonra köşe başında onu dövmeye başladılar. Olay esasen 31.12.2012 gecesi yaşandığı hâlde polislerin 09.01.2017 saat 11.30’da delil araması, toplamış olması beni ziyâdesiyle kuşkulandırmakta!”

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