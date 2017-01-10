Darp Edilerek Katledilen Suriyeli Çocuk Toprağa Verildi!
Almanya’nın Bremen kentinde yılbaşı gecesi bir grup tarafından darp edilerek katledilen 15 yaşındaki Suriyeli mülteci Odei Khaled A. son yolculuğuna uğurlandı.
Bremen Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Odei Khaled’in naaşı Bremen’deki müslüman mezarlığına defnedildi.
“Sana Nasıl Kıydılar?”
AA’da yer alan habere göre, oğlunu genç yaşta kaybeden anne Amira A’nın cenaze namazı ve defin işlemleri boyunca gözyaşları dinmedi.
Amira A. sık sık Arapça olarak “Oğlumu istiyorum. Evime Odei’siz nasıl giderim? Sana nasıl kıydılar?” diye feryatta bulundu.
Anne Amira’yı yakınları teselli etmeye çalıştı.
Bremen kentinde yılbaşı gecesi bir grup tarafından darp edilen Odei Khaled A. bir hafta komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.
İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Öte yandan, polisin şüpheli iki kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor.
Gazeteci Lejeune: Odei’yi PKK Yandaşları Katletti
Gazeteci Martin Lejeune, Odei Khaled’i PKK yandaşlarının katlettiğini söylüyor.
Odei Khaled’i katledenlerin PKK yandaşları olduğunun gizlenmeye çalışıldığını da ifade eden Lejeune, “Polisin ve medyanın olaya karşı tutumu bizleri ürkütmekte.” diyor.
Lejeune, olayı şu şekilde anlatıyor:
“Odei, evinin önünde havai fişek gösterisini izlerken PKK yandaşı bir kişi ona kendisinin Arap olup olmadığını sordu. Odei, daha cevap veremeden PKK yandaşı olan kişi ona vurmaya başladı. Odei, oradan kaçarak bir kafeteryaya sığındı. Odei’ye saldıran kişinin de içinde olduğu bir grup Odei’yi takip ederek onu zorla kafeteryadan dışarı çıkardı. Daha sonra köşe başında onu dövmeye başladılar. Olay esasen 31.12.2012 gecesi yaşandığı hâlde polislerin 09.01.2017 saat 11.30’da delil araması, toplamış olması beni ziyâdesiyle kuşkulandırmakta!”
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle Mükelleftir
- Kontrollü Darbe, Kontrolsüz Kemalist Kadrolar
- Almanya’da Müslümanlara Karşı Teknolojik 'Yahudi Yıldızları' Geliyor
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Anayasa Değişikliği Vesayet Düzenini Geriletecek mi?
- Filistinli es-Salihi Annesinin Gözü Önünde Katledildi!
- Hayırda Buluşanlar Topluluğu Köydeki Minik Yürekleri Sevindirdi
- Rus Siyasetçinin İncirlik Üssü Beklentisi
- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün Önünde Çatışma Çıktı!
- Euro 4 Lirayı Aştı
- Rusya: ABD, İdlib’de 20’den Fazla Sivili Katletti
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Esed Rejimi, 13 Bin Varil Bombasıyla 635 Kişiyi Katletti
- Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor
- Anayasa Değişikliği Vesayet Düzenini Geriletecek mi?
- “Sincar’daki PKK ve Musul’daki IŞİD Arasında Fark Yok”
- Mazlum-Der Mardin Şubesi Başkanından Tepki İstifası
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Dolar/TL Rekorunu 3,7387'ye Taşıdı
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim