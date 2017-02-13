'Darbeye Direnmeyin' Diyen Polislere Müebbet İstemi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde direnen personeli engellemek istedikleri iddia edilen 3 polis hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Derda Gökmen tarafından hazırlanarak 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde Emniyet Amiri olarak görev yapan Halil Özhan Koral, aynı birimde görevli Komiser Fazlı Açıkgöz ve şoförü polis memuru Mehmet Bedel şüpheli, Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükümeti ve Emniyet Genel Müdürlüğü mağdur olarak yer aldı.
İddianamede, darbe girişimi sırasında, İl Emniyet Müdürlüğünde direnen personeli engellemek istedikleri iddia edilen 3 polis için, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
"Silahımızı teslim edelim"
İddianamede, şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde darbeye direnmek üzere hazırlanan personeli toplantı salonunda toplayarak, "Arkadaşlar, şu anda Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde 17 şehidimiz var, asker gelirse herhangi bir direniş göstermeyelim, silahlarımızı ve kimliklerimizi kendilerine teslim edelim, etmezsek diğer arkadaşlar gibi biz de öleceğiz. Müdürlerin de bu şekilde talimatı var." dedikleri belirtildi.
Şubede birçok noktada güvenliği sağladığını söyleyen polis memurlarına, "Siz ne diyorsam onu yapın." diye bağırdığı belirtilen şüphelilerin, daha sonra nöbet kulübesine doğru giderek orada görev yapan polislere de aynı sözleri söylediği kaydedildi.
İddianameye göre, bunun "şube müdürünün emri olduğunu" belirten şüpheliler, gece boyunca darbecilere direnen polisleri engellemeye çalıştı.
AA
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