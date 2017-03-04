Darbelerle Mücadele Tarihi Konferansı

Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilciliği ve Yeniler Kulübü tarafından 1 Mart 2017 Saat:16.30’da Sabancı Kültür Sitesinde Darbelerle Mücadele Tarihi konulu konferans yapıldı. Konferansa çok sayıda öğrenci katılarak büyük ilgi gösterdi.

12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbelerine değinen Kenan Alpay, milletin darbelerle nasıl başa çıktığını, geçmişte darbelerin yıprattıkları ve 15 Temmuz darbe sürecine karşı dik duruştan bahsederek millet olarak yapılması gerekenlerden bahsetti.

Kenan Alpay: “28 Şubat sürecinin zulmünden bu yana 15 Temmuz'un verdiği iman ve inanç ile sergilenen mücadele ruhu bir kez daha millet iradesini yenilmez kılmıştır.” diyerek milli iradeye verilen öneme değindi.

Alpay sözlerine “15 Temmuz’da millet, sadece askere değil, cuntacılara, dış güçlere ve zalimlere iradeyi, özgürlüğü, inancı göstererek mücadeleden zaferle çıkmıştır.” diyerek devam etti.

Program sonuna doğru öğrencilerden soru cevap şeklide görüşler dinlendi. Yeniler kulübü olarak Kenan Alpay’a çiçek takdim edildi ve program sona erdi.