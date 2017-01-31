Darbecilerin 15 Temmuz Sonrasına İlişkin Planları Ortaya Çıktı!
Belgeler arasında 15 Temmuz’daki darbe girişiminin başarılı olması halinde neler yapılacağına ilişkin Yurtta Sulh Konseyi’nin 20 maddelik sıkıyönetim direktifi de yer aldı.
Darbenin gece yapılacağı hesaplanarak saat 03:30’a göre yayınlanması planlanan direktifin ilk maddesi Yurtta Sulh Konseyi’nin TRT’de okuttuğu metin olarak yer aldı. Tüm yurtta sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen direktifte, ilk sıkıyönetim komutanlarının atandığı ve görevlilerini eksiksiz yerine getirecekleri vurgulandı. Direktifte, mevcut askeri mahkemelerin sıkıyönetim mahkemesi olarak görevlendirildiği belirtilirken, buralarda görev alacak hakim ve savcıların kimlikleri de detaylı olarak sıralandı.
MAHKEMEDE HESAP VERECEKLER
Direktifte, tüm atama görevlendirmelerin Yurtta Sulh Konseyi tarafından yapılacağı belirtilirken, Meclis’in feshedildiği ve siyasilerin mahkeme önünde hesap vereceği ifade edildi. Direktifte, “TSK tarafından emir komuta bütünlüğü içinde devletin yönetimi maksadıyda ‘Yurtta Sulh Konseyi’ teşkil edilmiştir. Meşruiyetini kaybetmiş mevcut yürütme erki görevden el çektirilmiştir. Meclis fesh edilmiştir. Vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi sağlanacaktır” denildi.
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAK
Direktifte “16 Temmuz 2016 saat 03:30 itibariyle tüm hava meydanları, limanlar, gümrük kapıları kontrol altına alınacak, ikinci bir emre kadar Türk vatandaşlarının her türlü vasıta ile yurtdışına çıkışlarına izin verilmeyecektir” ifadesi yer aldı.
VALİLER VE BAŞKANLAR ALINACAKTI
Direktifte tüm valilerin görevden alındığı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri illerine ait vali ve büyükşehir belediye başkanlarının Yurtta Sulh Konseyi tarafından ivedilikle atandığı vurgulandı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Sait Bahadır Köse getiriliyor. Köse 3. Kolordu Komutanı olarak da görev yapacaktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ise Hava Kuvvetleri KH. DŞ. Kıta Komutanı Kurmay Albay İlhan Karasu getirilecekti. İzmir Valiliğine, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş, Ankara Valiliğine, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Kemal Akçınar ve İstanbul Valiliği’ne de Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Fethi Alpay’ın getirilmesi öngörüldü.
MİT MÜSTEŞARI SÖNMEZATEŞ OLACAKTI
Direktifte kamu kurum ve kuruluşlarına atanacakların isim listeleri de yer aldı. TRT Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası Başkanlığı, Halk, Vakıf, Ziraat Bankaları Genel Müdürlükleri, Başbakanlık Müsteşarlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlıklarına getirileceklerin isimleri tek tek sıralandı. Buna göre, MGK Genel Sekreterliğine Tuğamiral Oğuz Karaman, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Tuğgeneral Ali Osman Gürcan getirilecekti. En çarpıcı görevlendirme ise Hakan Fidan’ın yürüttüğü MİT Müsteşarlığı görevine, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Hedef Analiz ve Yönetim Merkezi Başkanı Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş’in getirilmesi oldu.
SİYASİ PARTİLER KAPATILACAKTI
Direktifte siyasi partilerin tüm faaliyetlerinin sonlandırıldığı, partiler ve yöneticileri hakkında diğer yargılama ve diğer idari işlemlerin daha sonra belirleneceği ifade edildi. Darbe bildirisinde yolsuzluğa dikkat çeken Yurt Sulh Konseyi, sıkı yönetim direktifinde ise tüm belgelerin güvene alınmasını istedi. Direktifte, “Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Belediyeler, Valilikler ile kaymakamlıklar, TSK Jandarma ve polis teşkilatı tarafından emniyet altına alınacaktır. Hiçbir evrak ve malzemenin bina dışına çıkarılmasına imha ve tahrif edilmesine izin verilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.
GÖSTERİ YAPILMAYACAK
Vatandaşın sokağa çıkmasına yönelik de direktifte önlemler getirildi. Direktifte, “Halkın huzur ve güveninin sağlanması maksadıyla kamu düzenini bozucu toplantı, gösteri ve yürüyüş gibi hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Kamu düzeninin bozulmasına ve vatandaşın günlük yaşantısının aksatılmasına asla müsaade edilmeyecek, bu tür eylem ve fiillerde bulunanlara gereken adli ve idari işlemler derhal yapılacaktır” denildi.
POLİS, KOMUTANLARIN EMRİNDE
Direktifte, tüm polis teşkilatının sıkıyönetim komutanları emrine alındığı, vazifenin yerine getirilmesinde kusurlu davrananlar hakkında gereken adli ve idari işlemlerin sıkı yönetim komutanlıklarında yapılacağı bildirildi.
VATANDAŞ DESTEĞİ ARANACAK
Direktifte, suçluların ve suç şebekelerinin içinde olanların ve arananların yakalanarak tutuklanması, asayiş ve emniyet temini amacıyla sıkıyönetim komutanlarının, il, ilçe belediyeleri, emniyet müdürleri ile işbirliği içinde çalışacağı belirtildi. Direktifte, “Bu kapsamda vatandaşların da desteğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır” denildi. Halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik her türlü tedbirin alınacağı belirtilen direktifte, sağlık ve cenaze hizmetlerinin aksatılmayacağı, vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanacağı ifade edildi.
Kaynak: Karar
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