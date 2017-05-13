Darbeciler Hakan Fidan’ı Kaçırmayı Planlamış

FETÖ üyesi darbecilerin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hava operasyonuyla rehin almak için plan yaptıkları ortaya çıktı. Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki olaylara ilişkin hazırlanan iddianameye göre darbeciler, 15 Temmuz öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanısıra Başbakan Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın rehin alınması planlarını konuştu. İhanet toplantılarında MİT Müsteşarı Fidan’ın Yenimahalle’de bulunan MİT lojmanlarının batı tarafındaki villasından alınması kararlaştırıldı.

DİRENENİ VURACAKLARDI

Fidan’ın ikametinin 2 metrelik demir bahçe kapısının saldırı helikopteri Kobra ile vurulması; bir Skorsky ve 2 Cougar ile taşınacak ekibin, helikopterler havadayken halatlarla MİT yerleşkesine indirilmesi; bu ekibin açılan kapıdan içeri girerek Fidan’ı rehin alması planlandı. MİT'ten karşı bir operasyon yapılması halinde, kobranın bunları vurması planı da yapıldı. Taarruz helikopterlerine de bu faaliyeti yerine getirecek ekipleri ateş desteğiyle koruma emri verildi.

YILDIRIM VE ALA DA VAR

İddianamede, Başbakan Yıldırım’ın rehin alınması planı da yer aldı. Buna göre hainler, Yıldırım’ın rehin alınması için Çankaya Köşkü’ne veya Dikmen Vadisi’ndeki evine karadan girmeyi, gerekirse çatışarak Yıldırım’ın alınmasını tasarladı. Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın ise iki ikamet adresine de karadan müdahale edilmesini düşünen FETÖ'cüler, ikametlerdeki nöbetçilerin etkisiz hale getirilmesi ve gerekirse çatışarak Ala'nın alınmasını planladı.

Kaynak: Yeni Şafak