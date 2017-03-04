Darbeci Yargıçlar 15 Temmuz Gecesi Tam Kadro Nöbetteymiş

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
04.03.2017 13:13
Darbeci Yargıçlar 15 Temmuz Gecesi Tam Kadro Nöbetteymiş
FETÖ’nün darbe sırasında ve sonrasında sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirdiği askeri hakim ve savcılar o gün mesaileri bitmesine rağmen makamlarından ayrılmadı, izinli olanlar geri döndü.

FETÖ’nün darbe mahkemelerinde görevlendirdiği askeri hakim, savcı ve adli müşavirlerin, 15 Temmuz’da mesailerinin bitmesine rağmen, yerlerinden ayrılmayarak kalkışmayı beklediği ortaya çıktı. Ankara Başsavcılığının askeri hakim ve savcılarla ilgili soruşturmasında, örgüt üyesi askeri yargı mensuplarının, kalkışmaya direnecek TSK personeline yönelik gözaltı, yakalama, tutuklama, arama ve el koyma, ifade alma gibi işlemleri gerçekleştirmek, kolluk güçlerine talimat vermek için darbeden saatler önce hazır kıta beklediği belirlendi.

İzinde olan FETÖ’cülerin ise o gün döndüğü tespit edildi. Soruşturmada, bu hazırlığın ‘Sıkıyönetim Direktifi’nin 5 numaralı bendinde belirtilen “Kolluk güçleri sıkıyönetim mahkemeleri tarafından verilen talimatların yerine getirilmesinden sorumludur” şeklindeki emri yerine getirme amacı taşıdığı tespiti yapıldı.

Dosyada darbe mahkemelerinde görevlendirilen FETÖ’cülerin, kanlı kalkışmayı bir emir komutaya bağlı darbe gibi göstermek için tüm hazırlığı önceden yaptığı vurgulandı. Dosyada Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı Askeri Savcılıklarında görevli bazı askeri hakimlerin, görev alanlarına girmemesine rağmen darbe girişimine ilişkin ‘sözde’ soruşturma başlattıkları da tespit edildi. Soruşturmaların darbe girişiminin gerçekleştiği veya darbenin ana noktalarından olan Kara Havacılık Okulu, Akıncı Üssü, Jandarma Okullar Komutanlığı ve Donanma’daki  kalkışmalara ilişkin başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda arama, el koyma, ifade alma gibi işlemleri gerçekleştirdikleri, bu işlemleri yapan askeri savcı ve hakimlerin FETÖ’nün sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde oldukları tespit edildi. Sıkıyönetim direktifinin ve yapılan askeri hakim atamalarının kim ya da kimler tarafından hazırlandığı konusunda, incelenen belgelerden tespit yapılamadığı belirtildi. Ancak atamaların askeri hakim subaylara ait olması, bazı görevlere özel atamalar yapılması, bazı askeri hakimlerin görevlerinden alınarak Milli Savunma Bakanlığı emrine alınmış olmasından yola çıkararak göreve devam etmesi öngörülen, üst derecede görev yapan bir veya birkaç askeri hakim tarafından hazırladığı değerlendirildi.

AYİM, Askeri Yargıtay Başkanlığı ve Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamaların farklı kişiler tarafından yapıldığı, bu listelerin daha sonra birleştirildiği, ayrıca üzerinde detaylı olarak çalışıldığı kanaati oluştuğu da belirtildi.

KAYNAK: HİLAL ÖZTÜRK / KARAR

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