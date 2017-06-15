Darbeci Sisi: Türkiye'ye de Boykot Uygulayalım

Mısır’da darbe yaparak yönetimi ele geçiren Sisi, Körfez ülkeleri ile birlikte Katar’a uyguladıkları diplomatik yaptırımlara Türkiye’yi de dahil etme çağrısında bulundu.

New Arab'da yer alan habere göre, Sisi Körfez liderlerine Katar’a verdiği destekten vazgeçene kadar Ankara’yı da bu boykota dahil etme çağrısı yaptı. Sisi, bunun Doha’ya yönelik baskıyı da olumlu etkileyeceğini iddia etti.

Mısırlı kaynaklar Sisi’nin geçen hafta Kahire’de Bahreyn Kralı el-Halife ile yaptığı görüşmede bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Sisi’nin yaptığı çağrıya herhangi bir yanıt alamadığı öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak