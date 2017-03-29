Darbeci Sisi 3 Nisan’da Beyaz Saray’da Olacak!

»Ana Sayfa»Mısır
29.03.2017 10:56
Darbeci Sisi 3 Nisan’da Beyaz Saray’da Olacak!
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın, 3 Nisan’da Mısır cuntasının lideri Abdulfettah Sisi ile Beyaz Saray’da görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır cuntasının lideri Abdulfettah Sisi’nin 3 Nisan’da ABD’ye resmî ziyarette bulunacağı kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın darbeci Sisi’yi Beyaz Saray’da ağırlamaktan “memnuniyet” duyacağı ifade edilen açıklamada, bu ziyaretin “iki ülke arasında olumlu ivme yakalanmasına zemin teşkil edeceği” vurgulandı.

Ayrıca iki liderin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ve “IŞİD’le mücadeleyi” de ele alacakları belirtildi.

20 Ocak’ta göreve gelmesinden birkaç gün sonra darbeci Sisi ile telefonda görüşen Trump, Sisi’yi Washington’a davet etmişti.

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