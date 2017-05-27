Darbeci Mısır Ordusu Libya'ya Saldırdı

Mısır devlet televizyonunun Savunma Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Mısır'ın Minya kentinde Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıyla bağlantıları olduğu iddia edilen Libya'daki silahlı gruplara dün hava saldırısı düzenlendi.

Saldırının detayına girilmeyen haberde, talimatın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından verildiği belirtildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre ise hava saldırısında Derne ve Çevresi Mücahitleri Şura Konseyi hedef alındı.

Libya'daki Derne ve Çevresi Mücahitleri Şura Konseyi, IŞİD ve Tobruk yönetimine bağlı General Halife Hafter güçlerine karşı savaşıyor.