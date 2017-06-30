“Darbeci Askerlerin İadesini Almanya Engelledi”

STAR gazetesinde yer alan habere göre;

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Atina’ya sığınan FETÖ’cü subaylar sebebiyle yaşanan gerginlik sürüyor. Darbeci subayları saklayan Yunanistan’ın aldığı skandal kararların perde arkasında ‘Alman aklı’ olduğu ortaya çıktı. İktidardaki Syriza partisinin Rodop milletvekili Mustafa Mustafa, darbeci 8 subayın iadesini Almanya’nın engellediğini söyledi.

BERLİN’DEN ÇEKİNİLDİ

Berlin’den gelen baskılara dayanamadıklarını belirten Başbakan Alexis Çipras’ın genel başkanı olduğu Syriza vekili Mustafa, darbe girişiminden sonra diğer FETÖ’cülerin de Yunanistan’a sığınma talebinde bulunduğunu fakat kriz sebebiyle Atina yönetiminin buna karşı çıktığını söyledi. Mustafa Mustafa, Yunan yetkililerin Berlin’in tepkisinden çekinerek darbecileri iade etmediğini ifade etti.

ALMAN AKLI

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin Yunanistan’ı Alman eyaletine çevirdiğinin altını çizen Türk vekil, “FETÖ’cülerin geri gönderilmesini Berlin engelledi. Türkiye’den baskılara dayanamıyorduk ama göndermemiz Almanya’yı da rahatsız edecekti” dedi. Syriza’nın darbecilerin Ankara’ya iadesi konusunda uzun süre gidip geldiğini aktaran Türk vekil, eğer Berlin yönetimi ülkesindeki FETÖ üyelerini bıraksaydı Yunanistan’ın da bu yolu izleyeceğini belirtti. Yargının da bu baskılara alet olduğunu vurgulayan vekil, “Bunu savcıların tutumundan da anlamak mümkün. İddianamede Türkiye’deki sözde antidemokratik durum anlatıldı. Konuyla ilgisiz şeylerden, OHAL’den bahsedildi. Alman aklı hukuka üstün geldi” diye konuştu. Yunan milliyetçilerinin de sürece dahil olduğunu aktaran vekil, özellikle ırkçı avukatların Türkiye’yi zarara uğratmak için FETÖ’cülerin savunmasını üstlendiğini söyledi. Terör örgütünün diğer mensuplarının da Türk-Yunan sınırında sığınma talebinde bulunduğunu belirten vekil, iktidarın yeni başvuruları kabul etmediğini ve krizin tırmanmasından çekindiğini ifade etti.

PKK’lıların kaçmasına Brüksel yardım ediyor

Kuruluşundan bu yana Syriza’da görev yapan Mustafa Mustafa, Avrupa Birliği’nin terör örgütü üyelerine nasıl sahip çıktığını anlattı. Buna göre, PKK, DHKPC veya diğer sol terör örgütleri üyeleri Türk-Yunan sınırına gelmeden Atina’ya sığınma talebinde bulunuyor. Avrupa bağlantılarını kullanan örgüt kadroları, teröristlerini kıtanın başka ülkelerine geçireceğini bildiriyor. Brüksel’e konuyu aktaran Yunan yetkililer, onay alınca kaçmalarına izin veriyor. Syriza vekili konunun Meclis’e de intikal ettiğini, İçişleri Bakanlığı’nın soru önergesine “Haberimiz ve yetkimiz yok” yanıtını verdiğini belirtiyor.

İade süreci birden kesildi

16 Temmuz: FETÖ’cü 8 asker, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi başarısız olunca İstanbul’dan helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç kentine kaçarak iltica talebinde bulundu. Ankara, Atina’dan firari darbeciler 1977 doğumlu Binbaşı Gencay Büyük, 1977 doğumlu Binbaşı Ahmet Güzel, 1980 doğumlu Yüzbaşı Abdullah Yetik, 1980 doğumlu Yüzbaşı Feridun Çoban, 1982 doğumlu Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, 1981 doğumlu Yüzbaşı Uğur Uçan, 1976 doğumlu Başçavuş Bilal Kurugül ve1979 doğumlu Başçavuş Mesut Fırat’ın iadesini istedi.

17 Temmuz: Darbecilerin Dedeağaç Havaalanı’na bıraktığı askeri helikopter Türkiye’ye iade edildi.

18 Temmuz: Darbe girişiminin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Başbakan Binali Yıldırım’ı arayarak askerlerin iadesine ilişkin süreci başlattıklarını bildirdi.

26 Ocak: Mahkeme, Atina’da hakim karşısına çıkan darbecilerin iade edilmemesi gerektiğine karar verdi.

24 Şubat: Yunanistan İltica Ofisi, FETÖ’cü askerlerin sığınma başvurularının değerlendirmeye alındığını bildirdi. Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırdı.

3 Mayıs: Türkiye’nin itirazı üzerine ‘Ülkeye kaçak girmek’ ve ‘İki ülke arasındaki dostluğu tehlikeye sokmak’ suçundan yeniden mahkemeye çıkan darbecilerin iadesi yeniden reddedildi. Yunanistan’da savcı karşısına çıkarıldı.

Darbecilerin avukatlarının ek süre talebi nedeniyle ertelenen duruşma 21 Temmuz Perşembe günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek.