Darbeci Askerlerin ABD Ziyaretine "NATO Kılıfı"

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 221 kişi hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, askeri örgütlenmeye büyük önem verdiği belirtilen örgütün, askerleri Gülen'le görüştürmek için NATO görevlendirmesiyle ABD'ye gönderdiği belirtildi.

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, askeri örgütlenmeye büyük önem verdiği belirtilen FETÖ'nün, kendisine bağlı askerleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le görüştürmek için NATO görevlendirmesiyle ABD'ye gönderdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, örgüt mensubu askerlerin örgüt elebaşı Gülen ile görüştürülmelerine ilişkin ayrıntılar yer aldı.

Buna göre, Fetullah Gülen'i ziyaret amacıyla örgüte bağlı askeri personele yönelik Amerika'ya geziler düzenlendi. Bu ziyaretler genel olarak Avrupa ülkelerinden sonra ABD'ye gidiş şeklinde olduğu gibi az sayıda doğrudan ABD'ye gidiş şeklinde de gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde, askerlere genelde Türk Hava Yolları yerine yabancı hava yollarıyla seyahat yapmaları tercih ettirildi.

ABD'ye gidenler doğrudan New York yerine, ABD'nin başka bir iline götürüldü ve buradan da Pensilvanya'ya geçildi.

Burada amacın elebaşı Gülen'e yapılan ziyaretleri gizlemek olduğu vurgulanan iddianamede, "Askeri personelin ABD'de Fetullah Gülen'e yapacağı ziyaretler, bu ülkede bulunan Askeri Mahrem Hizmetler İmamları tarafından organize edilir. Hangi personelin Fetullah Gülen ile görüşeceğine karar verilmesinden sonra, tespit edilen isimlerin ya turistik ya da NATO kapsamında ABD'ye gidişleri ayarlanır ve Gülen'le görüşmeleri sağlanır." denildi.

İddianamede, örgütün güçlü olduğu ülkelere gidecek TSK personeline özel önem verdiği ve bu ülkelere çekirdekten yetiştirdiği üyelerinin gönderilmesini sağladığının tespit edildiği de belirtildi.

Yaklaşık 160 ülkede faaliyet gösteren örgütün, kendi üyesi personeli mümkün olduğunca yurt dışına göndererek örgütle ilişkilerini gözlerden uzak ve kolay fark edilmeyecek şekilde yürütmeye çalıştığı, bu kapsamda yüksek lisans, doktora, sürekli/geçici görev, kurs gibi nedenlerle yurt dışına giden birçok personelin Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen ile yüz yüze görüştüğü aktarıldı.

Askeri okullardan mezun olan TSK personeli içerisinde en güvenilen FETÖ mensubu elemanların da kritik yurt dışı ateşelikler ve NATO görevlerine getirildiği belirtilen iddianamede, yurt dışı görevlere seçilerek NATO kadrolarına atanan FETÖ/PDY mensubu subayların bazı milli ve askeri bilgileri, gerek NATO makamlarına servis ettikleri gerekse de milli menfaatlerin söz konusu olduğu bazı konuların örgütün istediği şekilde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde kullandıklarının belirlendiği aktarıldı.

İddianamede, "15 Temmuz sürecinde bu personel FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetleri de çarpıtarak NATO nezdinde Türkiye'yi zor durumda bırakmaya çalışmaktadırlar. Bu çabalar sonucunda NATO'da görevli üst düzey bazı yetkililer tarafından uluslararası arenada Türkiye aleyhinde kamuoyu oluşturmaya yönelik beyanatlar verilmekte, bunlar zaman zaman yerli ve yabancı medyada da yer almaktadır." tespitleri yapıldı.