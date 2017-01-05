Darbeci Askerlere İlk Ceza Verildi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
05.01.2017 16:07
Darbeci Askerlere İlk Ceza Verildi
15 Temmuz darbe girişimi sonrası için atama listesinde sıkıyönetim komutanı olarak yer alan 2 komutana müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ/ PDY'nin atama listesinde adı örgütün sözde 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak yer alan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Kırmızı Bylock' kullandığı tespit edilen Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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