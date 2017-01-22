Darbeci Askerler İstanbul'da İlk Kez Hakim Karşısına Çıkacak
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin terör savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından yürütülen ve darbe gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmek istenmesine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul'da askerlere yönelik hazırlanan 189 sayfalık ilk iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının onayının ardından İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan subayların da bulunduğu 28'i tutuklu 62 askerin yargılanacağı dava, 23 Ocak Pazartesi günü Silivri Ceza ve infaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki mahkeme salonunda görülecek.
İstanbul'da askerlerin yargılanacağı ilk dava
İstanbul'da gerçekleştirilen darbe girişiminde görev alan askerlerle ilgili hazırlanan ilk iddianamenin ilk bölümünde, FETÖ/PDY'nin yapısı anlatıldı, bu yapıyla ilgili daha önceki soruşturma evrakları ve dava dosyalarına değinildi.
İddianamede, FETÖ/PDY'nin birinci eylemi olarak Hrant Dink cinayeti gösterilirken, FETÖ adının ilk kez kullanılmaya başlandığı ve Fetullah Gülen hakkında ilk kez yakalama kararı verilen "Tahşiyecilere kumpas" soruşturması ile Selam Tevhid, MİT tırlarının durdurulması ve "darbe girişimi" suçundan ilk tutuklamaların gerçekleştiği 17-25 Aralık kumpas soruşturmaları da sırasıyla şüphelilerinin eylemleriyle beraber anlatıldı.
Ceza istemleri
Olayda 8 zırhlı araç içinde 33 A2 piyade tüfeği, 18 MG3 makinalı tüfek, 17 A3 piyade tüfeği, 1 G3 piyade tüfeği, 4 tabanca, 222 şarjör, 18 bin fişek, 4 telsiz, 2 adet ağır silah ve 25 topçu mühimmatının ele geçirildiği belirtilen iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
İddianamede ayrıca, bir kısım şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak", bir kısmının da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
AA
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