Darbeci Albayın Arabasından 26 Kişilik 'Kaçırılacaklar' Listesi Çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan F-16 uçaklarının havalandığı Akıncı Hava Üssü'nde yaşananlara ilişkin yürüttüğü soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı. Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından tutuklanan Akıncı Hava Üssü Harekat Komutanı, aynı zamanda cuntacıların oluşturduğu 'Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in aracından, darbe girişimi sırasında kaçırılması planlanan devlet büyüklerinin listesi çıktı. Özçetin'in aracındaki bir zarf içinden çıkan A4 boyutundaki belgelerden birinin 'hedef liste' olduğunu belirleyen polis, darbecilerin kaçırmayı planladıkları 26 ismi tespit etti.
İÇİNDE KİMLER YOK Kİ!
'Hedef No', 'Hedef', 'Hangi İlde', 'Adres', 'Koruma' şeklinde başlıkların bulunduğu kağıttaki listenin ilk sırasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bulunuyor. Listenin son sırasındaki (26) kişi ise AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler. Darbecilerin hazırladığı 26 kişilik listede bulunan bazı isimler şu şekilde: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, AK Parti milletvekilleri Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan... Sözkonusu listenin, FETÖ'cü teröristlerin hazırladığı listelerden yalnızca biri olduğu belirtiliyor. Darbe girişimi cuntacıların istedikleri yönde gelişseydi hainler binlerce kişiyi kaçırıp rehin tutacaktı.
KOORDİNAT ALDILAR
Soruşturma kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini koordine eden cuntacı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, Dikmen Vadisi'nde ikamet eden Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konutlarına ilişkin koordinatları Hava Kuvvetleri'nde kullanılan Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) vasıtasıyla elde ettiği tespit edilmişti. Sönmezateş'in koordinat tespit emri verdiği Yüzbaşı Ali Pehlivan ifadesinde, Canikli ve Çavuşoğlu'nun konutları dışında, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, Polis Özel Harekât Dairesi, TİB binası, Türk Telekom binası, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü (Huber) ve Fenerbahçe Orduevi'nin de hedef tespitini yaptıklarını anlatmıştı.
Bozgeyik'in görevi Bozdağ
15 Temmuz darbe girişimine katılan ve ordudan ihraç edilen şüpheli Yarbay Ali Bozgeyik'in aracında da önemli belgeler ele geçirildi. Yapılan bilirkişi incelemesinde Bozgeyik'in elyazısıyla kaleme aldığı tespit edilen notlarda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kimlik bilgileri, koruma sayısı bilgisi ve rehin alınma planının yeraldığı öğrenildi.
Akıncı'nın SAT'çıları
Darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü nizamiyesini tamamıyla SAT komandolarının koruduğu tespit edildi. Savcılık, İstanbul SAT/SAS Komutanlığı'nda görevli, aralarında SAT Tim Komutanı Özay Cödel ile Yunanistan'a kaçtığı belirlenen Halit Çetin ve Fatih Arık'ın da bulunduğu 13 komandonun 15 Temmuz günü Akıncı Üssü'ne geldiğini belirledi. SAT'çıların nizamiyelerde nöbet tuttuğu, giriş-çıkışları kontrol ettiği ve yönetici darbecilerin talimatlarını yerine getirdiği anlaşıldı. Geçen ay Yunan polisine sığınan hainler Halit Çetin ve Fatih Arık'ın iadesi istenecek. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin iadesi talebini reddetmişti. Bu yüzden Akıncı'daki iki SAT komandosunun da iadesi kısa vadede beklenmiyor.
(Yeni Şafak)
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