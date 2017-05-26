Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Raporunu Açıklandı

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun taslak raporu Reşat Petek tarafından açıklanıyor.

Petek'in açıklamasından satır başları;

"Darbe girişiminden önceki genel durum, olaylar, bastırma olayında rol alan kişiler, kurumlar ve aktörler anlatılmıştır.

Çok miktarda belge gelmesi gecikmeye neden oldu. Takiye ve gizlilik duvarının arkasına saklanan yapıyı araştırmak zaman aldı. Darbe girişiminin ardında FETÖ olduğu bu raporumuzla kesin şekilde ortaya konmuştur.

Yarım asırdan bu yana darbe için hazırlık yapılmış. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğu gerçeğine ilişkin somut bilgi ve belgelere sahibiz. Bunlara bazı örnekler vermek istiyorum:

Cumhurbaşkanlığı'nı bombalayan pilotun 'Bizim yani hizmet hareketinin darbe yaptığını biliyordum' şeklinde beyanı var.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadesinde kendisinin darbeci subaylar tarafından sözde kanaat önderi Fetullah Gülen ile görüşmeye ikna edilmeye çalışılması.

FETÖ mensubu Osman Özsoy 15 Temmuz'dan bir ay önce 'Keşke profesör olacağıma albay olsaydım, bu süreçte daha çok katkım olurdu' demiştir.

Elde ettiğimiz tüm bilgi ve belgeler Fetullah Gülen'in sahtekar olduğunu ortaya koyuyor.

Emniyet genel Müdürlüğü'nün darbeye karşı konulması emrine rağmen örgüt üyesi polisler emre uymamış, darbeye destek vermiştir.

Tedbir ve takiye yöntemleriyle devlet organlarına sızmışlar ve paralel devlet yapılanması oluşturmuşlardır.

Darbe girişiminin önceden alınamaması bir istihbarat zaafıdır.

"Darbe saatini 20.30'a çektiler"

FETÖ mensupları 03.00 olarak belirlenen darbe saatini 20.30 olarak değiştirmiştir. Saat 21.20'de Akıncı Üssü'nden hareket eden Özel Kuvvetler Personeli Genelkurmay'a ulaşmıştır. Saat 22'de Genelkurmay'da silah sesleri duyulmuş ve helikopterden dışarıdaki insanlara ateş açılmıştır. Saat 23.30'da Orgeneral Hulusi Akar'ın rehin alındığı kamuoyuna duyuruldu."