Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Raporunu Açıkladı

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun taslak raporu Reşat Petek tarafından açıklandı.

Petek'in açıklamasından satır başları;

"Darbe girişiminden önceki genel durum, olaylar, bastırma olayında rol alan kişiler, kurumlar ve aktörler anlatılmıştır.

Çok miktarda belge gelmesi gecikmeye neden oldu. Takiye ve gizlilik duvarının arkasına saklanan yapıyı araştırmak zaman aldı. Darbe girişiminin ardında FETÖ olduğu bu raporumuzla kesin şekilde ortaya konmuştur.

Yarım asırdan bu yana darbe için hazırlık yapılmış. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğu gerçeğine ilişkin somut bilgi ve belgelere sahibiz. Bunlara bazı örnekler vermek istiyorum:

Cumhurbaşkanlığı'nı bombalayan pilotun 'Bizim yani hizmet hareketinin darbe yaptığını biliyordum' şeklinde beyanı var.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadesinde kendisinin darbeci subaylar tarafından sözde kanaat önderi Fetullah Gülen ile görüşmeye ikna edilmeye çalışılması.

FETÖ mensubu Osman Özsoy 15 Temmuz'dan bir ay önce 'Keşke profesör olacağıma albay olsaydım, bu süreçte daha çok katkım olurdu' demiştir.

"Fetullah Gülen bir sahtekâr"

Elde ettiğimiz tüm bilgi ve belgeler Fetullah Gülen'in sahtekar olduğunu ortaya koyuyor.

Emniyet genel Müdürlüğü'nün darbeye karşı konulması emrine rağmen örgüt üyesi polisler emre uymamış, darbeye destek vermiştir.

Tedbir ve takiye yöntemleriyle devlet organlarına sızmışlar ve paralel devlet yapılanması oluşturmuşlardır.

Darbe girişiminin önceden alınamaması bir istihbarat zaafıdır.

"Darbe saatini 20.30'a çektiler"

FETÖ mensupları 03.00 olarak belirlenen darbe saatini 20.30 olarak değiştirmiştir. Saat 21.20'de Akıncı Üssü'nden hareket eden Özel Kuvvetler Personeli Genelkurmay'a ulaşmıştır. Saat 22'de Genelkurmay'da silah sesleri duyulmuş ve helikopterden dışarıdaki insanlara ateş açılmıştır. Saat 23.30'da Orgeneral Hulusi Akar'ın rehin alındığı kamuoyuna duyuruldu.

Saat 01.15'te Sayın Cumhurbaşkanımız Marmaris'ten Dalaman'a helikopterle hareket etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız saat 01.43'te İstanbul'a hareket etmiştir.

Saat 03.20'de Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele SAT ve SAS komandoları indirme yapmıştır.

Son olarak 09.44: O saat itibariyle 90 kişinin şehit olduğu açıklanmıştır.

Bu kronolojiyi değişik kaynaklardan ve MİT'ten gelen istihbaratla birlikte hazırladık.

"1985'te mezun olan 15 subay darbe girişimine katıldı"

Hangi yıllarda Silahlı Kuvvetler'e giriş yapmış olanlar darbe girişimine iştirak ettikleri gerekçesiyle uzaklaştırmışlar? Bunların yıllar itibariyle dökümlerini çıkardık. Komisyonumuza gelerek gazeteci-yazar Mustafa Önsel Bey'in 1981 girişli 1985 çıkışlı Harp Okulu'nda 15 öğrencinin, muhtemelen o tarihte Fetullah Gülen talebeleri olarak anılan örgütün ilk ekip olarak anıldığını ve bunların 15 Temmuz'da öncülük yapan generaller olduğunu ifade etmişti.

1985 yılında mezun olanlardan tümgeneral 6, tuğgeneral 9 olmak üzere 15 kişinin darbe girişimine karıştığı da teyit edildi. 1992-1994 arasında Harp Okulu'na girenlerin daha fazla darbe girişimine katıldığını tespit ettik.

FETÖ'nün siyasi ayağı

Sadece bir siyasi parti ile irtibat ya da yakınlık tespit etmedik. Dönemsel olarak siyasi iktidarda bulunan ister tek parti olarak, ister koalisyon olarak iktidardaki partilere yakın davranıp devletin üst organlarına girmek için kendilerince devleti kullandıkları görülmüştür.

1967 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne 5 bin lira bağışta bulunduğu anlaşılıyor. Burada yine sözüm yanlış anlaşılmasın, sadece bir siyasi partiyle ilişkilendirmek için söylemiyorum ama bu örgütün amaçlarına hizmet edebilecek bir partiyle işbirliği yapabileceği görülüyor.

Fetullah Gülen'in Pasaport istek formunda anne adının Rabin olarak doldurduğu görülüyor.

MİT raporunda FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışı yapılanmasına yönelik şematik bilgiler sunuldu.

"Adil Öksüz'ün FETÖ irtibatı kesin"

Adil Öksüz darbenin yönetilmesinde aktif rol alan kişi durumunda. Ne yazık ki şu ana kadar da Adil Öksüz yakalanamamış. Daha önce 52 defa yurt dışı seyahati olmuş. Fetullah Gülen'in de 1970'li yıllardan başlayarak izinlerini 5 defa yurt dışında 40 ve 30 gün geçirdiğini görüyoruz. Adil Öksüz ile ilgili FETÖ bağlantısına bir delil de şu anda tutuklu bulunan Zaman gazetesi yazarlarından Ali Ünal'ın ifadesinde, kendisini Pensilvanya'da Adil Hoca olarak gördüğünü, televizyonlarda Adil Öksüz'ün fotoğrafını gördüğünde kesin olarak anladığını ifade ediyor.

FETÖ'nün şifreleri

Adanmış ruh, altın nesil, baş yüceler divanı, bizden olanlar, çay içmek (sohbet daveti), himmet, hizmet erleri, hususi evler, ışık süvarileri, kafalamak (ilgilenmek), kainat imamı, karşı cephe, kutsal ay (himmetlerin elebaşına gönderildiği pay), mahrem üyeler.

'Kontrollü' darbe sözlerine yanıt

Bu, başlangıçtan sonuna kadar FETÖ kontrolündeki bir darbedir. Marmaris'i de gördük. Kalkıp da bunun 'kontrollü' olduğunu söylemek, 80 milyon insanı saf yerine koymamak lazım. İtiraf edenler var. Bu ifade, FETÖ'nün istediği psikolojik bir harekattır. Yurtdışında da çeşitli çevrelerin desteğini almıştır. Bizim komisyonumuzda da yargıda da şimdiye kadar siyasi bir isim ortaya çıkmadı.

Eski genelkurmay başkanlarımızı dinledik. 'Gözlerimize inanamıyoruz en başarılılar, örgütün elemanı olmuş' şaşkınlığı içinde.

ByLock listeleri iddiası

MİT'ten gelen raporda ByLock listesi yok. Örgütün özel sistemler kullandığı bilgisi var. Bunun içinde ByLock var. Biz liste talep etmedik. Anayasa gereği komisyonumuzun istemesi doğru değildir.

4 Ekim'de göreve başladık. Delillere dayalı, devletimizin başına musallat olan örgütle ilgili bir taslak rapor olarak görüyoruz."

Kaynak: Yeni Şafak