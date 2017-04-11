Darbe Girişiminde 2 Yakalama Emri
Malatya'da, Fetullah Gülen örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan tutuksuz sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşma savcısı Muhittin Atlı'nın görüşlerini sordu.
Bazı sanıkların adli kontrol kararının kaldırılması taleplerini reddeden Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Avni Angun'un "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması, talep ettiği tanıkların halen dinlenilmemesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti.
Atlı, ayrıca tutuksuz yargılanan Ersin Yıldırım'ın kullandığı cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu ve yeni deliller nedeniyle tutuklanmasını istedi.
Daha sonra mahkeme heyetine başkanlık eden Turan Kılıç, heyetin değiştiği iddialarına ilişkin, "Mahkeme heyetinin değiştirildiği söz konusu değil. Mahkeme başkanımız görevindedir. Heyet başkanının ilçe seçim kurulunda görevli olması ve diğer üyenin eşinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtmek isterim. Geçici olarak hakim görevlendirilmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
Avukat ve sanıkların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.
Turan Kılıç'ın açıkladığı ara kararda, tutuksuz sanıkların bulunduğu illerdeki Ağır Ceza Mahkemelerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadelerinin alınması için yeniden talimat yazılmasına, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen sanıkların yazışmalarının ve teknik tespitlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) istenmesine hükmedildiği bildirildi.
Bir önceki celsede adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına, diğer sanıkların ise tutuklunun halinin devamına karar veren heyet, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İddianameden
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.
İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçlamasıyla da on beşer yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Kaynak: AA
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