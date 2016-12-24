Darbe Girişimi İçin 17 İddianame, Bin 233 Şüpheli

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin bin 233 kişi hakkında 9 ayrı şehirde 17 iddianame düzenlenerek, mahkemelere gönderildi.

Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar Ankara ve İstanbul'da 4'er, Balıkesir ve Adana'da 2, Muğla, Denizli, İzmir, Erzurum ve Bursa'da da birer iddianame düzenledi. Ankara'daki iddianamelerde toplam 444, İzmir'de 267, İstanbul'da 251 kişi şüpheli olarak yer aldı.

İddianamelerde şüphelilerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, nitelikli kasten öldürme" suçlarının her biri için ağırlaştırılmış müebbet, "Fetullahçı Terör Örgütü kurucusu, yöneticisi ve üye olma, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçlarından da 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezaları istendi.

Bazı şüphelilerin, darbe gecesindeki eylemlerine göre, "insan öldürmeye teşebbüs etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, askeri komutanlıkların gasbı, kasten yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" gibi suçlardan da ayrıca cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamelerden bazıları kabul edilirken, diğerleri ise mahkemelerde değerlendirme aşamasında bulunuyor. Adana'daki 2 dava ile Erzurum'daki bir davanın sanıklarının yargılanmasına başlandı.