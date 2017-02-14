Darbe Girişimi Davasında 48 Tahliye

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
14.02.2017 23:01
Darbe Girişimi Davasında 48 Tahliye
Ankara'daki darbe girişimi davasında 48 askeri öğrenciye tahliye kararı çıktı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 subay hakkında açılan davada, tutuklu 48 askeri öğrencinin tahliyesine karar verdi. Davada, 2 komutan dışında tutuklu kalmadı.

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