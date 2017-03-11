“Dar Gelirlinin Evliliği Bile 20 Bin Lirayı Geçiyor”
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 594 bin 493 kişi evlendi.
Düğün sezonunda hazırlıklar için çiftlerin koşuşturması devam ediyor. Beyaz eşyadan mobilyaya, züccaciyeden ev tekstiline kadar pek çok şey ev kurmak isteyen çiftlerin ihtiyaçları arasında bulunuyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, salon ve yatak odası takımlarının fiyatı 2 bin 500 liradan başlarken, takımların fiyatları marka ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Bu takımların daha kaliteli olanlarının fiyatı 10 bin lirayı buluyor. Yemek takımı ve oturma odası takımları da bin lira ila 8 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.
Bulaşık ve çamaşır makineleri, fırın, buzdolabı fiyatları bin 500 liradan başlarken, fiyatlar ürünlere ve özelliklerine göre 10 bin liraya kadar çıkıyor.
Televizyon alınırken ekran boyutu, çözünürlük, wi-fi ve diğer bağlantı özelliklerine bakılıyor. Televizyon fiyatları da bu özelliklere göre 600 lira ila 30 bin liraya arasında değişiklik gösteriyor.
Evin tamamı için halı fiyatları 3 bin liradan başlarken, perde fiyatları da metresi 80 liradan satışa sunuluyor.
Böylelikle hayatlarını birleştirmek isteyen ve ev kurma aşamasında karar sürecinden geçen çiftler, uygun fiyatlardaki ürünleri tercih ettiklerinde 15 bin liradan, lüks ürünleri seçtiklerinde 30 bin liradan evlerini hazır hâle getirebiliyor.
“Aile Birlikteliğinin Sağlanması 20 Bin Lirayı Geçiyor”
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Düğün sezonunda yüz binlerce kişi evleniyor. Aile birlikteliğinin sağlanması dar gelirli aile bütçesinde bile 20 bin lirayı geçiyor. Kız istemesi, sözü, nişanı, düğünü, ev hazırlığını düşünürseniz birçok sektör bunlardan etkileniyor.” diye konuştu.
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