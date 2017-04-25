Danıştay CHP’nin Başvurusunu Reddetti

Danıştay 10. Dairesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyla ilgili, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Daire’nin, YSK kararını idari işlem niteliğinde görmediği, seçim iş ve işlemleriyle ilgili YSK kararlarına karşı Anayasa’nın 79/2. maddesi gereğince yargı yoluna başvurulamayacağı değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

AA’da yer alan habere göre, karar bire karşı 4 oyla alındı. Kararın gerekçesinin daha sonra yazılacağı belirtildi.