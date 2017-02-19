Danimarka’da Irkçılık Karşıtı Protesto

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19.02.2017 08:04
Danimarka’da Irkçılık Karşıtı Protesto
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın batısında yer alan Bröndby Strand semtinin sâkinleri, göçmenleri hedef alan el ilanlarını protesto etti.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın batısında yer alan Bröndby Strand semtinin sâkinleri, bölgede göçmenlerin posta kutularına dağıtılan ırkçı içerikli broşürleri ve parlamentoda kabul edilen Batılı kökenlere sahip olmayanların Danimarkalı olarak görülmeyeceği önergesine karşı gösteri yaptı.

“Hepimiz Birbiriyle Eşit Danlarız!”

AA’da yer alan habere göre, Bröndby Belediyesi’nin sınırları içerisinde yer alan ve ülkede göçmen nüfusun etnik Danimarkalı nüfustan fazla olduğu 2 bölgeden birisi olarak gösterilen Bröndby Strand’da, “Hepimiz birbiriyle eşit Danlarız!” sloganıyla gerçekleştirilen protesto gösterisine yüzlerce kişi katıldı.

Medya Yoğun İlgi Gösterdi

Semt merkezindeki kültür merkezinin önünde toplanan semt sâkinlerine Bröndby Belediye Başkanı Kent Max Magelund ve yerel politikacılar da destek verdi.

Gösterinin sonunda Outlandish müzik grubundan İsam B (İsam Bachiri) sahne alırken, gösteriye Danimarka medyası da yoğun ilgi gösterdi.

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