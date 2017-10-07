Danimarka’da Burka ve Peçe Yasaklanıyor

Danimarka Parlamentosunda grubu bulunan partiler arasında anlaşma sağlanması üzerine Danimarka Halk partisi tarafından gündeme getirilen burka ve peçe yasağının gerçekleşmesinin önünde engel kalmadı. Danimarka Halk Partisi burka ve peçenin yasaklanması için yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı. Sosyal Demokrat Partinin de yasaktan yana olduğunu açıklamasının ardından koalisyonun büyük ortağı Liberal Parti de yasağı destekleyeceğini açıkladı. Üç büyük partinin tavırlarını açıklamalarının ardından yasağa bir destek de Liberal İttifak (Liberal Alliance) Partisi’nden geldi. Yasa tasarısı önümüzdeki günlerde parlamento genel kuruluna gelecek.

Anlaşma sağlanmasının ardından Danimarka Halk Partisi Yabancılar Politikalarından Sorumlu Sözcüsü Martin Henriksen, bir sonraki adımın kamu çalışanlarının ve küçük yaştaki kız çocuklarının başörtüsü takmalarının yasaklanması olabileceğini söyledi.