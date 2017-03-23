Danimarka Sığınmacı Çocukları Sınırda Reddetmeyi Planlıyor

Danimarka hükümeti, kriz dönemlerinde uygulamaya konulacak "acil eylem planı" yasa tasarısı kapsamında sınırlarını sığınmacılara kapatmaya hazırlanıyor.

Danimarka, refakatçisi olmayan sığınmacı çocukların sığınma başvurularını işleme koymadan sınırda reddetmeyi planlıyor.

Danimarka’nın önde gelen gazetelerinden "Politiken", hükümetin kriz dönemlerinde uygulamaya koyacağı "acil eylem planı" yasa tasarısı kapsamında sınırlarını sığınmacılara kapatmaya hazırlandığını yazdı.

Tasarıya göre, hükümet refakatçisi olmayan çocuklar da dahil olmak üzere sığınmacıların başvurularını işleme dahi koymadan reddedecek.

Göç ve Uyum Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün görüşülmeye başlanacak yasa tasarısının ülke sınırlarına gelen sığınmacıların reddedilmesine olanak tanıyacağı doğrulandı ve refakatçisi olmayan sığınmacı çocukların da buna dahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, aileleri Danimarka’da olan refakatçisiz sığınmacı çocukların uygulama dışı tutulabileceği ifade edildi.

Gazetenin açıkladığı rakamlara göre, geçen yıl bin 184 refakatçisiz sığınmacı çocuk Danimarka’ya geldi.

Parlamentodaki bazı siyasi partiler ise Dublin Sözleşmesi’nin askıya alındığı durumlarda, sığınmacılara uygulanması planlanan "acil eylem planı" yasa tasarısının "acımasız ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi.