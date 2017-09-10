Danimarka Bu Yıl da Göçmen Almayacak!

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, Berlingske gazetesine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kotasından göçmen alımını geçen yılki gibi bu yıl da askıya aldıklarını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, ülkesinin bu yıl da BM kotasındaki göçmenleri reddedeceğini kaydeden Stöjberg, “Son yıllarda Danimarka’ya çok fazla göçmen geldi. Göçmenlerin ülkeye uyumunu sağlamak çok büyük bir görev. Bu nedenle nefes alabilmemiz için bir ara gerekli.” ifadelerini kullandı.

Stöjberg, yürürlükteki yasayı da değiştirmek istediklerini açıklayarak, kanunun değişmesi hâlinde BM kotasından göçmen kabul edip etmeme ve göçmenlerin sayısıyla ilgili kararın Göç ve Uyum Bakanı tarafından verileceğini anlattı.

Danimarka İstatistik Kurumu’na göre, 2016 yılında 6 bin 266 kişi iltica talebinde bulunurken bu yılın ilk 7 ayında da bin 918 kişi aynı taleple başvurdu.