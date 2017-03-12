Danimarka Başbakan Yıldırım'ın Gezisini Ertelemeyi Önerdi

Danimarka Başbakanı, Türkiye'nin Batı demokrasisine yönelik ifadeleri ve Hollanda'yı hedef alan açıklamalarından dolayı "yanlış bir algı oluşmaması" için Başbakan Binali Yıldırım'a Kopenhag ziyaretini ertelemesini önerdi.

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Türkiye'nin Batı demokrasisine yönelik ifadeleri ve Hollanda'yı hedef alan sert açıklamalarından dolayı "yanlış bir algı oluşmaması" için Başbakan Binali Yıldırım'a Kopenhag ziyaretini ertelemesini önerdi.

Rasmussen, resmi Facebook hesabından yayınladığı açıklamada, "normal koşullar altında Başbakan Yıldırım'ı Kopenhag'da ağırlamak beni memnun ederdi" dedi ve şöyle devam etti:

"Bununla birlikte (Yıldırım ile) yapacağımız görüşmeyi, Türkiye'nin Hollanda'ya yönelik son dönemdeki saldırılarında soyutlayamayız. Dolayısıyla, Türk mevkidaşıma görüşmemizi ertelemeyi önerdim" dedi.

Rasmussen, Türkiye'de demokratik ilkelerin önemli ölçüde baskı altına alındığını ve bu nedenle de Danimarka hükümetinin son gelişmeleri büyük kaygıyla takip ettiğini vurguladı.

Danimarka Başbakanı, "Normal koşullar altında bu durumun görüşmenin yapılmasını etkilememesi gerekir. Hatta aksine böyle bir toplantı kaygılarımızı doğrudan dile getirmemiz için bir fırsat da olabilir. Ancak, Türkiye'nin Batı demokrasilerine yönelik ifadeleri ve Hollanda'yı hedef alan sözlü saldırıları, yapılacak ikili bir görüşmenin Danimarka'nın Türkiye'deki gelişmelere karşı yumuşak bir tutum benimsediği algısının oluşmasına neden olabilir. Oysa böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi.

Kaynak: BBC