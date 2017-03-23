Daily Sabah’ın Avrupa Parlamentosu’nda Dağıtımı Yasaklandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Hollandalı parlamenter Jeroen Lenaers’ın talebi üzerine Daily Sabah gazetesinin dağıtımını yasakladı.

İngilizce yayın yapan Daily Sabah gazetesinin Avrupa Parlamentosu’nda (AP) dağıtımı durduruldu.

AA’da yer alan habere göre, Yasak talebi, Hollandalı AP üyesi Jeroen Lenaers’dan geldi. AP Başkanı Antonio Tajani de merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel olan parlamentoda, “inceleme” neticesinde Daily Sabah’ın dağıtımının yasaklanmasına karar verdi.

AP Basın Birimi Müdürü Marjory van den Broeke, yaptığı açıklamada kararı doğruladı. Yasağın tam olarak gerekçesini bilmediğini söyleyen Broeke, ancak talebin “gazetenin yayın çizgisinden rahatsız olan bazı üyelerden” geldiğini ifade etti.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde 2014 yılında yayın hayatına başlayan Daily Sabah’ın sadece salı günleri AP’de dağıtımı yapılıyordu.