Dahlan’dan PKK/PYD’ye 3 Bin Tetikçi Desteği

Konuyla ilgili Yeni Şafak gazetesinde yer verilen Yılmaz Bilgen imzalı haberde şunlar kaydedildi:

Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’ın, kontrolünde olduğu bilinen Suriye Muhalif Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun eski başkanı Ahmet Carba, aşiretlerden topladığı binlerce militanı PKK/PYD saflarına kattı. Carba, aşiret liderleriyle yaptığı görüşmelerde, hedeflerinin Rakka sonrası İdlib olduğunu söyledi. Dahlan, kontrol ettiği Suriyeli aktörlerle ABD-PYD ittifakına Arap gençlerden oluşan 3 bin kişilik kuvvet kazandırdı. Carba’nın Haseke’de karargâh kurduğu ve İdlib’e saldırmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu şebekenin, Fırat Kalkanı bölgesinde faaliyet gösteren ÖSO’ndan çok sayıda savaşçının da para karşılığı PKK saflarına geçmesine neden olduğu biliniyor.

1,5 MİLYAR DOLAR AKTARDI

Öte yandan Dahlan’ın Suriye’de muhaliflerin denetiminde bulunan Halep’in 2016 yılının son aylarında rejim kontrolüne girmesinde de etkili olduğu ortaya çıktı. Katar merkezli Körfez Krizi, Yaser Arafat’ın zehirlenmesi, HAMAS-Fetih çatışması gibi olayların da mimarlarından olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güdümlü Dahlan’ın, Halep’i kuşatan Esed rejimine de her türlü desteği verdiği belirlendi. 2016 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Mısır’ın başkenti Kahire’de Suriye Genelkurmay Başkanı Casim el-Fireyci ve Suriye gizli servisi El-Muhebarat’ın bir numaralı ismi Ali Memluk’le görüşerek Halep işgalinin maliyetini üstlenme sözü veren Dahlan, 8 ay süren kuşatma sırasında Esed’e BAE kanalıyla 1,5 milyar dolar aktardı. Destek sadece maddi değildi. Dahlan’ın çabalarıyla Mısır ordusu da Şam yönetimine binlerce füze ve tonlarca mühimmat teslim etti. Sonuçta kuşatmayı yaramayan muhalifler Halep’ten çekilmek zorunda kaldı. Muhaliflerin Halep’i kaybetmesinin ardından geriye kalan en önemli yerleşim alanı olan İdlib’te de benzer bir proje yürütülüyor.

Planı işliyor

Filistin asıllı Muhammed Dahlan’ın SMDK’yı pasifize etme ve Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan güdümlü yeni bir yapı kurma çalışmaları da sürüyor. SMDK üyesi Besam el-Melik’in Türkiye’den ayrılarak Şam yönetimine sığınması ve ülkenin en büyük aşiretlerinden Beggara’nın reisi Nevaf el-Beşir’in yeniden rejime katılmasının bu kapsamda meydana geldiği bildirildi.