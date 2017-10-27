Dahlan Suriye Müzakerelerine Katılacak İddiası

Dünya Bülteni sitesinde “Suriye Masasında PKK'yı Dahlan Temsil Edecek” başlığıyla yer verilen iddia-haber şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Muhammed Dahlan'ı, Suriye müzakerelerine temsilci olarak atadı.

ABD-İsrail-Suudi Arabistan-BAE ittifakı ile tertiplenen Katar krizinin kilit ismi olan Muhammed Dahlan, 7 yıldır savaşın sürdüğü Suriye’de çözüm için yürütülen müzakere sürecine temsilci atandı. BAE tarafından sürece dahil edilen Dahlan’a uluslararası görüşmelerde danışman - arabulucu rolü verilmesinin Rusya tarafından da desteklendiği açıklandı.

PKK’NIN SÖZCÜSÜ OLACAK

Türkiye’nin ısrarcı tavrı nedeni ile uluslararası görüşme süreçlerine dahil edilmeyen PKK, Dahlan üzerinden temsil edilecek. Suudi Arabistan ile birlikte PKK bölgelerine destek faaliyetlerine başlayan BAE, Dahlan’a PKK’nın sözcülüğü görevi verdi. Dahlan, Ahmet Carba ile işbirliği halinde PKK’nın sözcülüğünü üstlenecek. Dahlan’dan dahil olduğu uluslararası toplantılarda terör örgütü tarafından işgal edilen topraklarda korsan devlet ilan edilmesinin desteklenmesi ve bu konuda BM, Avrupa ve Körfez ülkelerini ikna etmesi istendi.

ATAMAYI YOK SAYARIZ

Dahlan’ın Suriye müzakarelerine katılmasına muhaliflerden sert tepki geldi. “Dahlan’ın müzakereci listesine eklenmesini yok sayarız” açıklamasında bulunan Muhalif Müzakere Yüksek Heyeti, bu girişimi İsrail ve ABD’nin sabotajı gördüklerini ilan etti. “Bu müdahele, süreci sabote amacı taşıyor” diyen Yüksek Müzakere Heyeti Üyesi Yahya el Aridi, Dahlan’ın karanlık ilişkilerine dikkat çekti ve bu atamayı yok sayacaklarını belirtti.

Cenevre süreci ile birlikte hazırlanan 6 madde içerisinde yer alan “bombardımanların durması, esirlerin takası, Esed’in muhalif mahkumları özgür bırakması, yeni anayasa, yeni ordu ve özgür seçim yapılması” karara bağlandı. Esed’in olmayacağı yeni Suriye konusunda Dahlan ve destekçileri tarafından alternatif liste ve ajanda hazırlandı. Humus asıllı Randa Kasis’i cumhurbaşkanı yapmak isteyen Dahlan ekibi Tayyar el Gad ve Çoğulcu Toplum Hareketi isimli kuruluşları bu çerçevede araç olarak kullanacak.

KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Fransız Fabian Busar ile evli olan Randa Kasis, Avrupa ve Rusya ile yoğun ilişkileri olan bir isim olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret eden Arap Hıristiyanlarından Randa Kasis aynı zamanda İsrail’in de desteklediği bir aday özelliği taşıyor.