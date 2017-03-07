Cuntacı Akın Öztürk İki Kez Kaçmaya Çalıştı
15 Temmuz darbe girişimine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı çatı iddianamede, kalkışmanın kilit isimlerinden Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk'le ilgili dikkat çekici detaylar yer aldı. İddianamede yer alan tanık ifadeleriyle cuntacı Öztürk'ün darbedeki rolünün şifreleri de çözüldü. Öztürk'ün darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Akıncı Üssü'nden 2 defa helikopterle kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Helikopter pilotunun iki defa helikopteri kaldırmaya çalıştığı ancak darbe karşıtı askerlerin helikopteri hedef alması sonrası bu girişimin başarısız olduğu gün yüzüne çıktı. Akın Öztürk'ün tek başına firar girişiminin başarısız olması üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Çankaya'daki Başbakanlık konutuna götüren helikoptere binmek istediği, Orgeneral Akar'ın da 'Sen burada kal' dediği de biliniyordu.
BAŞBAKAN'LA GÖRÜŞECEKMİŞ
Darbe girişimine katılan helikopter pilotlarından Halil Gül, iddianamede yer alan ifadesinde Akın Öztürk'ün kaçış planını anlattı. Gül, Akıncı Üssü'nde bulunduğu sırada 16 Temmuz saat 09.00 sıralarında Öztürk'ün kendisinin yanına gelerek “Havalanmamız lazım. Başbakan ile görüşeceğim” dediğini söyledi. Gül ifadesinin devamında ise, “Bunun üzerine kalkmaya teşebbüs ettim ancak bir savaş uçağının ateş etmesi üzerine helikopteri bıraktım. Bir saat sonra Akın Öztürk tekrar geldi. Bu sefer de bir yer cobrası ile ateş edildi” ifadelerini kullandı.
AYNI ARAÇTAYDILAR
Gül, daha sonra Akın Öztürk'ün araca bindiğini ifade ederek, “143. Filoya gittik. Sonra geri döndük ardından tekrar 143. Filoya gittik. Sabah erken saatlerde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve ismini bilmediğim bir tümgeneral araca bindi. Terminale sürmem gerektiği söylendi. Helikoptere binmek için araçtan indiklerinde Akın Öztürk de oradaydı. Helikopter havalandıktan sonra Akın Öztürk ile karargaha geri döndük” ifadelerini kullandı.
AKAR'I AKINCI'YA GÖTÜRÜYORUZ
Darbe girişimi sonrası intihar eden Genelkurmay Destek Kıtaları Hizmet Tabur Komutanı Yarbay Hasan Yücel'in tanık sıfatıyla alınan ifadesi de Öztürk'ün FETÖ'cü generallerle irtibatını gözler önüne sermesi açısından dikkat çekici detaylardan bir tanesi oldu. Yücel ifadesinde darbenin kilit isimlerinden Orgeneral Akın Öztürk'le Tuğgeneral Mehmet Partigöç arasında yaşanan bilinmeyen telefon konuşmasını anlattı. 15 Temmuz gecesi karargah binasında olduğunu söyleyen Yücel, karargah binasına gelen Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün 'Akın Öztürk'le görüştüğünü söyleyerek Öztürk'e komutanım Genelkurmay Başkanımızı Akıncı'ya götürüyoruz. Sizi de oraya bekliyoruz' dediğini duyduğunu aktardı.
Kaynak: Yeni Şafak
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