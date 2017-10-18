Cumhuriyet’ten Katile Övgü!

Haksöz Haber

İsam Zahreddin adlı Dürzi katilin Deyroz Zor’da yola döşenen mayının patlatılması neticesinde ölmesi Cumhuriyet’i derinden yaralamış ve katile methiye düzmeye sevk etmiş!

Her fırsatta insan hakları ihlalleri konusunda duyarlı olduğuna dair yoğun bir imaj verme gayreti içinde olan, hatta hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamelelere ilişkin olarak dahi aşırı duyarlılık gösteren Kemalist Cumhuriyet, Suriye’de yüz binleri katleden Esed rejimine şebbihalık söz konusu olduğunda hiçbir sınır tanımadığını göstermiş.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan skandal haberin ilgili kısmını aynen iktibas ediyoruz:

Suriyeli efsane komutan İssam Zahreddin yaşamını yitirdi

Suriye Ordusu’nun tanınmış komutanlarından İssam Zahreddin, Deyrizor’da mayın patlamasında hayatını kaybetti.

Suriye Ordusu’nun Dürzi komutanı İssam Zahreddin Deyrizor’da mayın patlamasında hayatını kaybetti. Zahreddin, Havica-Sakr’da IŞİD tarafından yerleştirilen bir mayının patlaması sonucunda yaşamını yitirdi.

IŞİD’e karşı büyük zaferler kazanan ve Deyrizor’da çok sayıda sivilin hayatını kurtardığı bilinen Zahreddin, IŞİD’e karşı cephenin ön saflarında savaşan ve yaralanan Suriye askerlerini sırtında taşıyan bir komutan olarak halkın sevgisini kazanmıştı.

Zahrettin’in daha önce 2014’te öldürüldüğü öne sürülmüş daha sonra bu iddialar yalanlanmıştı.

Suriye Enformasyonu adlı sosyal medya hesabı da İssam Zahreddin’in mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.