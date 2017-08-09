Cumhuriyet’in Farklı Düşünceye Tahammülü Bu Kadarmış!

Nisan 2015 tarihinden beri haftada iki gün Cumhuriyet gazetesinde köşe yazısı kaleme alan Nuray Mert’in, gazetedeki yazılarına son verildiği bildirildi.

Söz konusu kararı Mert’e ilettiği ifade edilen Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç’in, Mert’in son dönemde yazdığı yazıların gazetenin “yayın ilkeleriyle” ters düştüğünü savunduğu kaydedildi.

4 Ağustos’ta yayımlanan yazısında Nuray Mert, “Müftünün nikâh kıyma yetkisi olması neden sorun yaratsın?” diye sormuş ve “Evliliğe dair hukuki çerçeve değişmediği durumda nikâh kıyan memurun din görevlisi olması neden sorun olur? Bırakın isteyen istediği makamda nikâhını kıydırsın.” ifadelerini kullanmıştı.