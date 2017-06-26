Cumhuriyet’in 15 Temmuz Direnişi Hazımsızlığı

Yöneticileri ve çalışanları FETÖ'den tutuklu olan ve eski genel yayın yönetmeni “vatan hainliği”nden yargılanan Cumhuriyet gazetesi 15 Temmuz ruhuna hakaret eden bir haber yayımladı.

'Gencecik zihinlere 15 Temmuz istismarı' başlığıyla verilen haberde 15 Temmuz ruhunun yaşatılmasını istemeyen gazete aynı zamanda Gülen'e de sahip çıktı.

Cumhuriyet’in konuyla ilgili yer verdiği haber: