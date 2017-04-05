Cumhuriyet Şebbihalıkta Sınır Tanımıyor!

Baas rejiminin katliamlarını aklama, zulümlerine mazeret üretme çabasını sürdüren sol-Kemalist cenahın sözcülerinden Cumhuriyet, Esed’in İdlib’deki son canavarlığını da örtme çabasında!

Haksöz Haber

Cumhuriyet hiç şaşırtmıyor! İslami kimliğe düşmanlık hisleri Türkiye’de, Afganistan’da, Suriye’de, belde-mekân fark etmeksizin her yerde kendini gösteriyor. Esed zalimine karşı direnen Suriyeli mücahitleri karalamakta da, katliamcı rejimi savunmakta da sınır tanımıyor.

Alevi-Nusayri dayanışmasının en net örneklerini sergileyen Ceyda Karan isimli köşe yazarı dün sosyal medyada İdlib’deki kimyasal katliamın ‘senaryo’ olduğu algısını üretmeye çalışmıştı. Görevidir yapacak, şaşırtıcı değil! Ta Şam’a kadar gidip şebbihalığın en mümtaz görüntülerini sergilemekten çekinmemiş birinden de bu beklenirdi zaten.

Cumhuriyet, yazarının bıraktığı yerden devam ediyor. Bugün gazete baş sayfasında küçücük bir kutu içinde kimyasal katliamı ‘iddia’laştırmış! Kullandığı başlığı ise çarpıcı: “İdlib’de kimyasal iddiası!” Haberin spot cümlesi ise daha da çarpıcı, “Suriye’de cihatçıların kontrolündeki İdlib’in….” diye devam ediyor.

Anlaşılıyor ki, aynen yazarı Ceyda Karan gibi, gazetenin editörü de ıkınıp sıkınıp bir şeyler söylemek zorunda kalmış da bir türlü net söyleyememiş ama ima yoluyla da olsa gönlündekini hissettirmeye çalışmış!

Neyse Rusya beklenen açıklamayı yapmış da Cumhuriyet rahatlamış, iddia mıydı, senaryo muydu mugalatasından kurtulmuş! Artık gönül rahatlığıyla Rusya’nın yalanlamasına sarılma vakti gelmiş olmalı!

İnternet sayfasında Rusya’nın konuya dair yalanı şöyle sunulmuş: “Rusya’dan çarpıcı İdlib açıklaması” Haberin alt başlığı ise şöyle verilmiş: “Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de meydana gelen ölümlerin, ‘muhalefet güçlerinin kimyasal silah ürettikleri fabrika binalarının vurulması sonucu’ meydan geldiğini savundu.”

Özetle Cumhuriyet köşe yazarlarıyla, haberleriyle ideolojik kimliğinin gereğini yapıyor. Sol-Kemalist mantığın Esedçilik, Putincilik yapması kesinlikle şaşırtıcı değil, bilakis gayet tutarlı. Tutarlı görünmeyen şey ise Esed gibi bir katili pervasızca savunanların kendilerini özgürlük, demokrasi savunucusu ilan etmeleri, Türkiye’de iktidarın birtakım uygulamalarını diktatörlük olarak niteleyip herkesi tepki vermeye çağırmaları!