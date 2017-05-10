Cumhuriyet, Savcının Ölümünü “Kamyon Biçti” Olarak Gördü

Cumhuriyet gazetesi, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde bulunduğu makam aracına kamyon çarpması sonucu hayatını kaybettiği feci kaza için skandal ifadeler kullandı. "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlığını kullanan Cumhuriyet'in çirkin başlığı tepki çekti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı. Kazada, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün öldüğü belirlenirken, bir korumasının ise ağır yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, Denizli Valisi’nin de olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesi ise feci kazaya dair haberinde skandal bir başlık kullandı. Cumhuriyet, haberi "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" ifadeleriyle yayına aldı.

Cumhuriyet'in feci kaza için attığı skandal başlık, tepkiler üzerine değiştirilmesinin ardından Google aramalarına ilk haliyle böyle yansıdı.

Cumhuriyet, resmi Twitter hesabı üzerinden de kaza haberini aynı başlıkla takipçilerine duyurdu. Söz konusu tweette de "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" ifadesi yer aldı.

Cumhuriyet'in daha sonra sildiği tweetin ekran görüntüsü kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

Cumhuriyet'in FETÖ iddianamesine işaret ederek kullandığı 'kamyon biçti' ifadeleri suikast mesajı olarak yorumlandı. Cumhuriyet'in FETÖ davalarını yürüten savcılara işaret ederek, feci olayı korkunç ifadelerle paylaşması dikkatleri çekti.

Tepkiler üzerine sildi

Sosyal medya üzerinden binlerce kullanıcı Cumhuriyet'in feci kaza sonucu 'biçti' ifadesine sert tepki gösterdi. Cumhuriyet gelen yoğun tepkiler üzerine internet sayfasındaki haberi ve Twitter'daki paylaşımını kaldırdı.

Kaynak: Yeni Şafak