Cumhuriyet Kafası!

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14.02.2017 13:55
Cumhuriyet Kafası!
Sözde halkın inancıyla hiçbir sorunları bulunmadığını iddia eden Kemalist zihniyetin ‘umreye götürülen çocuklar’ haberi dine sadece mesafeli değil, açıkça düşmanlık beslediklerini sergilemekte!

HAKSÖZ-HABER

Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetini çok vahim, korkunç, inanılmaz bir tehlikeli gelişmeye ayırmış! Ankara’da devletin yurtlarında kalan 9’u erkek, 13’ü kız kimsesiz çocuğun Muradiye Vakfı’nın organizasyonuyla umreye götürüldüğünü, üstelik de fotoğraflar eşliğinde belgelemiş!

Aman ne büyük bir gazetecilik başarısı! Cumhuriyet’e tebrikler! Daha önce camiye götürülen çocuklar ya da okul damında ya da kalorifer dairelerinde namaz kılan öğrenciler haberleriyle memleketin ne kadar büyük bir felakete sürüklendiği konusunda laik mahallenin hassasiyetlerini harekete geçirmeye dönük çabalarıyla tanıdığımız bu kafa yapısı bu şekilde ‘haberler’ yapmayı mutlaka sürdürmeli!

Sürdürmeli ki, bu ülkede bunca yaşananlardan sonra dahi hala umreyi, haccı tehlike merkezi olarak algılayan ve sunan laik dikta zihniyetinin tümüyle tasfiye olduğu yanılgısı yerleşmesin, kimse Kemalist ideolojinin adeta zorunlu bir tezahürü olan İslam düşmanlığının geçmişte kaldığı zannına kapılmasın!

Aferin Cumhuriyet, sen bu dili, hassasiyeti sakın terk etme! Sorulduğunda, eleştirildiğinde “biz de inançlıyız, bizim annelerimiz babalarımız…” diye başlayan cümleler kurup kendilerinin başörtüsüyle, namaz ya da oruçla bir sorunları bulunmadığını iddia edenlerin düştükleri tutarsız ve acıklı durumu görmek için varlığın çok ama çok gerekli, bilesin!

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