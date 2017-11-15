Cumhuriyet Gazetesi Turgay Güler’i Tiye Aldı!

Haksöz Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından sonra hep birlikte Atatürkçü kesilenlerin acıklı halleri gündem olmaya devam ediyor.

Bu cenahta şahit olduğumuz inanılmaz dönüşümleri, başkalaşımları bizler şaşkınlıkla izlerken, karşı cenahın ise tüm bu görüntüleri kıs kıs gülme tavrıyla karşıladığı ve doğrudan alay ve aşağılama konusuna dönüştürdüğünü ibretle seyrediyoruz.

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İşte, Cumhuriyet’in “Yandaşın çadır tiyatrosu... Şimdi de Atatürkçü taklidi yaptı” başlığıyla yaptığı haber:

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarına destek veren yandaş Güneş’in Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Erdoğan’ın oy için Atatürkçü söyleme geçmesi sonrası Atatürk sevdasını bir adım daha öteye taşıdı.

2012 yılında Anıtkabir’deki 10 Kasım törenleri ile alay eden ve “9’u 5 geçe ‘hazır ol’a geçmedim, durumum nedir? Bunun kazası gerekir mi?” diyen Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Ülke TV’deki Sıradışı Tarih programında bu kez de ‘İzmir Marşı’ okudu.

Turgay Güler’in Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığı Güneş’in 10 Kasım manşeti de çok konuşulmuştu.

AKP’nin Atatürk açılımından önce ve sonra Güneş’in 10 Kasım manşeti:



Güneş'in 10 Kasım 2016 (sağda) ve 10 Kasım 2017 (solda) tarihli manşetleri