'Cumhuriyet Gazetesi Şüphelileri FETÖ'cülerle İrtibatlı'

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklanan veya firari durumda bulunanlarla irtibatları olduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, FETÖ mensubu olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan veya firari durumda bulunanlarla irtibatları olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci ve savcı Yasemin Baba tarafından Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 274 sayfalık iddianamede, şüphelilerin FETÖ'cülerle irtibatlarına yer verildi.

İddianamede, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından medya mensupları hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili her ne kadar "şüpheli veya sanıkların eylemlerinin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı" şeklinde kamuoyu oluşturulmaya çalışılsa da bazı şüphelilerin, FETÖ/PDY mensuplarının özel bir yöntemle dahil oldukları ByLock isimli kriptografik iletişim programını kullanan şüphelilerle çok sayıda bağlantı kurduklarının tespit edildiği anlatıldı.

Kadri Gürsel 92 ByLockçu ile irtibatlı

İddianamede, şüpheli Ahmet Kadri Gürsel'in, 92 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 21 kişi, şüpheli Akın Atalay'ın 5 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen 6 kişiyle iletişim kaydı olduğu belirtildi.

Şüpheli Can Dündar'ın, "FETÖ/PDY Polis Akademisi İmamı", basın-yayın yapılanması ve tüm medya faaliyetlerinden sorumlu Önder Aytaç, FETÖ/PDY basın yayın yapılanması sorumlusu Ekrem Dumanlı, hakkında FETÖ/PDY nedeniyle soruşturma bulunup halen firari olan eski Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 10 ByLock kullanıcısı şüpheli ve hakkında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 10 kişiyle iletişim kaydı olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Mehmet Murat Sabuncu'nun FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski hakim Mehmet Ekinci ve 13 ByLock kullanıcısı şüpheli ile haklarında FETÖ/PDY soruşturma yürütülen 10 kişiyle iletişim kaydı bulunduğu vurgulandı.

"FETÖ İsrail İmamı ve istişare üyesi ile irtibatlı çıktılar"

Şüpheli Mehmet Orhan Erinç'in, FETÖ/PDY İştişare Heyeti Üyesi Halit Esendir ve 3 ByLock kullanıcısı şüpheli, haklarında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen 8 kişiyle iletişim kaydı bulunduğu aktarılan iddianamede, şüpheli Aydın Engin'in FETÖ/PDY İştişare Heyeti Üyesi ve "İsrail İmamı" Harun Tokak ve 13 ByLock kullanıcısı şüpheli ile haklarında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen 13 kişiyle iletişim kaydının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Bülent Utku'nun 7 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 6 kişiyle, şüpheli Önder Çelik'in 3 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 2 kişiyle iletişim kayıtlarının bulunduğu belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheli Hacı Musa Kart'ın 2 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 4 kişiyle, şüpheli Günseli Özaltay'ın 6 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 1 kişiyle, şüpheli Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 3 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 4 kişiyle, şüpheli Hakan Karasinir'in 2 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 2 kişiyle, şüpheli Bülent Yener'in 3 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 1 kişiyle iletişim kayıtları bulunmuştur. Şüpheli Güray Tekin Öz'ün 1 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 1 kişiyle, şüpheli Mustafa Kemal Güngör'ün 4 ByLock kullanıcısı şüpheli ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 1 kişiyle, şüpheli Turhan Günay'ın haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 4 kişiyle iletişim kayıtlarının tespit edilmiştir."

Twitter'daki "jeansbiri" adlı hesabın sahibi şüpheli Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ByLock kullanıcısı olduğu vurgulanan iddianamede, şüpheli Aydoğdu'nun "@Başkentcii" rumuzlu Twitter kullanıcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Ömer Şahin ve 52 ByLock kullanıcısı ile haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 40 kişiyle kaydı olduğu aktarıldı.

"İrtibatlar hayatın olağan akışına aykırı"

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen HTS ve ByLock analiz raporuna yer verilen iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Şüphelilerin görüştükleri kişilerin, FETÖ/PDY üyeleri olduğu gibi (Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mukim); polis, öğretmen, müezzin, akademisyen, asker ve kamuda çalışan diğer meslek gruplarına mensup oldukları tespit edilmiştir. Her ne kadar günün sosyal ve ekonomik koşulları ile iletişim olanaklarındaki yaygınlık dikkate alındığında insanların birbirleriyle iletişim kurması normal görülebilecekse de farklı meslek grupları ve sosyal çevrelerden olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü nedeniyle haklarında soruşturma yapılan tutuklu ya da firari öğretmen, polis, asker ve diğer kamu görevlileriyle sıklıkla görüşülmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı gibi tesadüfi de görülemeyeceği açıktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün HTS kayıtları, analiz raporları, MASAK raporları, tanık beyanları, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun usulsüz yöntemlerle ele geçirilmesini tespite yönelik bilirkişi raporları, açık kaynak tespit tutanakları, Cumhuriyet gazetesinin silahlı terör örgütlerinin (FETÖ/PDY- PKK/KCK- DHKP/C gibi) eylemlerini meşru göstermeye yönelik yayınları ve şüphelilerin sosyal medyadaki paylaşımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelilerinin üzerilerine atılı eylemlerin sübut bulduğu kanaatine varılmıştır."

AA