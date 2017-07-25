'Cumhuriyet Gazetesi' İddianamesine İlişkin Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, yargılaması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkındaki davanın iddianamesinin, FETÖ üyeliği ile suçlanan bir savcı tarafından düzenlendiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenen bir siyasi partinin grup toplantısında, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ / PKK / DHKP-C terör örgütlerine yardım suçundan yargılaması devam eden bir kısım Cumhuriyet gazeteci yöneticileri hakkındaki iddianamenin FETÖ üyeliğinden yargılanmakta olan bir cumhuriyet savcısı tarafından düzenlendiğine yönelik beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Söz konusu iddianamenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "Adı geçenler hakkında ne Cumhuriyet Başsavcılığımızca ne de HSK Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmekte olan hiçbir soruşturma ve inceleme bulunmamaktadır." bilgisine yer verildi.

AA