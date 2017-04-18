Cumhuriyet Gazetesi Çalışanı Bylock'tan Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kısım Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve vakıf yönetim kurulu üyelerine yönelik FETÖ irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mesajlaşma programı olan ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan gazetenin muhasebe biriminde çalışan Yusuf Emre İper, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin FETÖ ile irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan gazetenin muhasebe biriminde görevli Yunus Emre İper ile gazetede motorlu kurye olarak çalışan Yavuz Yakışkan'ın emniyetteki işlemelerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
Bu arada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden Yunus Emre İper'in tutuklanması, diğer şüpheli Yakışkan'ın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk etti.
Şüphelilere ilişkin sevk yazısında, şüpheli İper'in FETÖ'nün mesajlaşma programı olan ByLock kullanıcısı olduğu belirtilerek, şüphelinin sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verildi.
Şüphelinin 15 Temmuz'dan önce ''Darbe'' paylaşımı
Şüpheli sosyal medyada, 6 Mayıs 2016 tarihinde ''Ne oldu... Sayın Davutoğlu 'Bizimle değilsin artık. Ne oldu.... Cumhurbaşkanına elbise DAR BEğenmedi, ne oldu...Biat kalıcı oldu'', yine 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece ''Canım ülkem neler gördü... Sanal darbeler... Oyundan darbeler... Düşün her seferinde kim güçleniyor'', ''Evet şu anda darbe edebiyatı her kanalda'', ''Yarın yeni bir ülkeye uyanacağız. Eskisinden daha kötü ve daha acı. Demokrasi sonumuz olmaz umarım'' şeklinde paylaşımlar yaptığı kaydedildi.
Şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminden önce büyük harfler ''Darbe'' ifadesini kullandığı ve darbe girişiminin yaşandığı gece bu kalkışmanın başarısız sonuçlanmasının olumsuzluğundan bahsettiği vurgulanan sevk yazsısında, şüphelinin bu paylaşımlarıyla terör örgütü ile bağını açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.
Sevk yazısında, soruşturma kapsamında temin edilen HTS kayıtları ve MASAK raporlarından gazetede motorlu kurye olarak çalışan şüpheli Yakışkan'ın ise çeşitli mesleklere mensup ByLock kullanıcıları ile iletişim kaydının olduğu ve Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına açılan davadaki bir kısım sanıklar adına birtakım tahsilat, noter, banka işlemleri yaptığı ve 9 farklı hat sahibi olduğu öne sürüldü.
İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yusuf Emre İper'in ifadesini aldı. Şüpheli ifadesinde, ByLock programını kullanmadığını, herhangi bir cemaat ile irtibatının olmadığını öne sürerek, ''Çocuklarımı Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetiştirmeye çalışan birisiyim.'' dedi. Hakimlik, şüphelinin örgütün şifreli mesajlaşma programı olan ByLock kullanıcısı olması ve sosyal medyadaki paylaşımlarını da dikkate alarak, şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiği, delillerin henüz tam toplanmadığı ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını dikkate alarak ''silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, şüpheli Yavuz Yakışkan hakkında ise adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmasına hükmetti.
AA
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