“Cumhurbaşkanı’nın Partiye Üyeliğinin Önünde Bir Engel Yok”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye üyeliğine ilişkin, “Şu an önünde engel yok.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti 116. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndan önce, parti girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiyle bağının kurulması için nasıl bir yol izlenecek?” sorusu üzerine Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Anayasa’nın 101’inci maddesinin son fıkrasıyla, bir hak yoksunluğuyla karşı karşıya bulunduğunu ve partisinden istifa etmek durumunda kaldığını ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, Yazıcı, halk oylamasıyla bu yasağın ortadan kalktığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Şu an önünde bir engel yok. Anayasa referandumu Resmî Gazete’de yayımlanır, bizim gündemimizde bunun şeklini şemailini alır, hangisi şıktır, uygundur ona göre icra ederiz. Bu prosedürleri Genel Başkan’ımızla, Sayın Cumhurbaşkanı’mız aralarında konuşurlar ve ona göre prosedürler işler. Yani buraya gelecek gidecek türünden konular konuşulmadı. Anayasa referandum sonuçları bir yayımlansın konuşulur. Bu öyle uzun uzadıya tartışılacak bir mesele değil.”

“MKYK’da Referandumu Konuşacağız”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti üyeliğinin ötesinde genel başkanlığı konuşuluyor. Bununla ilgili olağanüstü kongre süreci işleyecek mi?” sorusu üzerine Yazıcı, bu konu üzerine hiç konuşulmadığını belirterek, partinin çıkarlarına göre hareket edeceklerini kaydetti.

Yazıcı, “Bugün yapılacak, MYK ve MKYK toplantılarının gündemi ne olacak?” sorunu üzerine, “Referandumu konuşacağız.” yanıtını verdi.

“Bir Hüküm Cümlesi Kurarken Veriye Dayanmak Lâzım”

“CHP’nin YSK’ya itirazından bir sonuç çıkar mı?” sorusu üzerine Yazıcı, şöyle konuştu:

“YSK’nın kararını okuduysanız, herhangi bir sonuç çıkmaz. CHP’nin beklediği bir sonuç çıkmaz. Çünkü YSK, bizim Anayasa’mızın 79’uncu maddesine göre seçimlerin denetimini ve gerçekleşmesini sağlamakla görevli yetkili en üst kuruldur. Seçim yargısı işlemini yürütmektedir. Yani oy kullanma hakkını özüne dokunacak engelleri ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla sandık kurulu başkanının mühürlemesi gerektiği bir zarfı mühürlememesi kişinin seçme hakkının yoksunluğuna yol açmaması gerekir. Bizim Anayasa’mızın 90’ıncı maddesinde, uluslararası sözleşmelerle iç hukukun çatışması hâlinde uluslararası sözleşmeler uygulanır. YSK da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ek 1 nolu protokolünün 3’üncü maddesini dikkate almış. Verilen kararın doğru olduğu kanısındayım.”