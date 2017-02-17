Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Ülkeleri Ziyareti ve İran'ın Rahatsızlığı

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17.02.2017 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Ülkeleri Ziyareti ve İran'ın Rahatsızlığı
Kenan Alpay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyareti sağladığı imkanlar açısından muhasebe ettiği yazısında İran’ın neden niçin rahatsız olduğunu da mercek altına alıyor.

Kenan Alpay’ın yazısından bir bölüm şöyle:

Körfez’le Askeri İşbirliği ve Kapasitesi

Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinden pek çok ülke rahatsız oluyor ama İran’ın bu husustaki rahatsızlık kapasitesi hemen hepsinin fevkindedir. Bu tespit Amerika, Avrupa veya Rusya’nın Türkiye’nin önünü kesme konusunda sergilediği açık-örtülü faaliyetleri tartışma dışı tutmaz elbette. Bir farkla ki İran bilhassa Afganistan ve Irak’ın işgale açılıp yeniden yapılandırılma sürecinde oynadığı kritik rolden itibaren Batı hesabına alenen ‘beşinci kol faaliyeti’ yürüterek bölge adına öncelikli tehdit statüsüne yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan seferinde muhataplarıyla mutabakat sağlamak istediği hususları göz önünde tutarak İran’a yönelik mevcut perspektifi anlayabiliriz. Zaten Suriye ve Irak’ın parçalanmasında Fars milliyetçiliğinin oynadığı yıkıcı role dikkat çeken vurguları neden Körfez ülkelerinde askeri, stratejik, teknolojik ve ticari işbirliğine yönelik kapsamlı ve derinlikli arayışlar içerisinde olduğunu işaretliyor. Çok geçmeden İran tarafından yapılan beyanlar yaşanan telaşenin klişe suçlamalarla geçiştirilmeye girişildiğini ortaya koyuyordu.

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