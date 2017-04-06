Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump’a Suriye Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Suriye ile ilgili askeri müdahale açıklamaları için, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 - Ülke TV ortak canlı yayınına katılarak gündemi değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla ilgili, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz. Biz Amerika başta olmak üzere, tüm koalisyon güçleri bir araya gelelim. Ben Sayın Putin'le de konuştum ama Sayın Putin hala 'bu işin arkasında Esed var mı yok mu?' Bunu hala iki gündür, üç gündür anlamıyorsa bu bizim için de üzücüdür. Bunları süratle bizim aşmamız lazım, kararımızı vermemiz lazım. Dost kimdir, düşman kimdir, bölgedeki virüs kimdir, bunu artık lütfen öğrenelim, ona göre de artık adımımızı atalım." diye konuştu.

"BU CİNAYETLER DEVAM EDECEK"

Konuyu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a da ilettiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben geçenlerde ABD Dışişleri Bakanı geldiğinde de kendisine söyledim. 'Siz henüz Suriye'de yoksunuz' dedim. 'Rusya Suriye'de var. Ha siz şöyle Suriye'de varsınız, PYD'ye, YPG'ye silah, mühimmat bu tür yardımları yapmakla varsınız. Eğer bu böyle devam edecek olursa bilesiniz ki, buradaki bu cinayetler, bu terör esintileri devam edecek.' Çünkü şöyle bir zihniyet var. Önce ABD'nin bunu değiştirmesi lazım. Yani 'bir terör örgütünü, biz başka bir terör örgütüyle yok edelim, elimizde sıcaktan soğuğa değmesin.' Bu olmaz."

ABD Başkanı Donald Trump, Senato üyelerine yaptığı bir konuşmada, kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye'ye "askeri hamlede" bulunmayı düşündüğünü ve bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu söylemişti.

"BERABER YAPALIM AMA MÜNBİÇ'İ GERÇEK SAHİPLERİNE VERELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatının devamıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Orada Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte El Bab halledildi. Şimdi güneydoğuya doğru, Münbiç'e yönelmemiz gerekiyor, hedef bu. Şimdi bakıyoruz ki bazıları orada bayrak dalgalandırma gayreti içinde. Zaten Sayın Obama'yla bu işi çözemedik biz. Çünkü Obama maalesef orada PYD'yi ve YPG'yi korumak gayreti içerisinde oldu, bunlara silah yardımı yaptı, çok ciddi silah yardımı yaptı. Kim ne derse desin, elimizde belgeleri var. Biz şimdi bunları Trump yönetimine de söyledik, yani 'bizi ikna edemezsiniz' dedik. 'Elimizde bu belgeler var. Siz PYD terör örgütüne, YPG terör örgütüne bu silahları verdiniz ve onlara bu silah yardımını yaparken bunlardan aynı zamanda DEAŞ da istifade etti.' Şimdi aynı tuzağa yeniden düşmek istemiyoruz. Eğer insani yardım adı altında bir şeyler yapacaksanız gelin bunu beraber yapalım. Rusya da bayrak dalgalandırmak istiyor. Tamam, beraber yapalım ama Münbiç'i gerçek sahiplerine verelim. Münbiç'in gerçek sahibi kim? Araplar, orada Kürt yok."

Türkiye'yi 4 temel direk üzerinde yükseltme hedefiyle yola çıktıklarına anlatan Erdoğan, "Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu 4 temel direk üzerinde yükselen Türkiye'nin, ardından ulaşım, enerji, gıda, tarım, bunlarla da bu işi yaygınlaştırmalıyız. Ve bu alanda biz ilk adımı attık. Eğitimde bunu başardık. Sağlıkta yaptığımız dev reformla bunu başardık. SSK, Emekli Sandığı, her bakanlığın kendine ait hastaneleri. Hepsini bunların birleştirdik. Yönetmek başka bir şey."