Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suikast Girişimi Davasına Müdahillik Başvurusu

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
09.03.2017 21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suikast Girişimi Davasına Müdahillik Başvurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Çokan, "Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya zarar görmüştür. Sadece şahsı adına değil, devletin başı olduğu için bu suç devlete karşı da işlenen bir suçtur. Bu nedenle davaya müdahil olmak istemektedir." dedi.

15 Temmuz  darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, müvekkilleri adına müdahillik talebinde bulundu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda devam eden duruşmanın öğleden sonraki oturumunda mahkeme heyeti, delillerin toplanmasına devam edildiğini, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını daha sonra yapmaları gerektiğini belirtti.

Müşteki vekilleri adına söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, suçtan etkilenen müvekkillerinin kamu davasına katılmasına karar verilmesini talep etti.

Çokan, "Sayın Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya zarar görmüştür. Sadece şahsı adına değil, devletin başı olduğu için bu suç devlete karşı da işlenen bir suçtur. Bu nedenle devletin başı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına davaya müdahil olmak istemektedir. Milletimiz ve Türk demokrasisi adına bu davaya müdahil olma talebi vardır. Şahsı hedef alındığı için kişisel olarak da davaya müdahil olmak istemektedir." diye konuştu.

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