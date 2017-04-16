Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Referandum Sonuçlarına Dair İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Referandum sonucu milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Ayrıca resmi olmayan referandum sonuçlarından "Evet" çıkınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi arayarak "elde edilen zaferden dolayı" tebrik etti. Sonuçların "millet için hayırlı olmasını" diledi.