Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Referandum Sonuçlarına Dair İlk Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Referandum sonucu milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.
Ayrıca resmi olmayan referandum sonuçlarından "Evet" çıkınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi arayarak "elde edilen zaferden dolayı" tebrik etti. Sonuçların "millet için hayırlı olmasını" diledi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli Referandum Sonucunu DeğerlendirdiReferandum sonucuyla ilgili açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "Çok önemli bir başarı ve kazanımdır. Önümüzdeki dönemde birlik ve beraberlik içindeki olunmalı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Referandum Sonuçlarına Dair İlk AçıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan, ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Referandum sonucu milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.
Sandıkların Yüzde 98’i Açıldı: Evet, Yüzde 51,3; Hayır, Yüzde 48,7Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği referandumunda sandıkların yüzde 98'i açıldı. Buna göre Evet yüzde 51,3; Hayır yüzde 48,7... 3 büyük şehirde 'hayır' oyları öne geçti.
YSK Başkanı'ndan 'EVET' Mührü AçıklamasıYSK Başkanı Güven, 'TERCİH' mührü yerine 'EVET' mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar verildiğini açıkladı.
Diyarbakır’da Okulun Önünde Çatışma: 2 ÖlüDiyarbakır Çermik’te referandum sandığının kurulduğu Yabanardı İlkokulunun önünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bakanlık Suriyelilerin Bilgilerini Güncellemek İçin Çalışma BaşlattıTürkiye'deki 2 milyon 969 bin 669 Suriyeli, biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alındı. Suriyelilerden 1 milyon 351 bin 134'ü 18 yaş altında. Vatansız olarak nitelendirilen 356 bin 337 bebek Türkiye'de doğdu. Yeni doğanlara geçici kimlik verildi.
RÖPORTAJ
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- Diyarbakır’da Okulun Önünde Çatışma: 2 Ölü
- Ahraru'ş-Şam'dan Tahliye Konvoyuna Dönük Saldırıya Dair Açıklama
- Amerika’nın Modern Köleleri: New York’taki 60 Bin Evsiz
- YSK Başkanı'ndan 'EVET' Mührü Açıklaması
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Referandum Sonuçlarına Dair İlk Açıklama
- AK Parti Muradiye İlçe Başkanı'na Silahlı Saldırı
- Tahliye Konvoyuna Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 112’ye Yükseldi
- ABD'de Trump Destekçileri ile Karşıtları Birbirlerine Girdi
- Suriye’de Kuşatma Bölgelerinden Karşılıklı Tahliyeler Tamamlandı
- Kuzey Kore'den ABD’ye Füzeli Gözdağı
- Çekya Mülteci Kabul Etmeyecek!
- Esed Güçleri Humus’ta Yerleşim Yerine Saldırdı!
- Rahle İlim ve İrfan Derneği’nde Endülüs Müslümanları Konuşuldu
- Fransa'da Nükleer Protestosu
- Filistinli Kadın Esir 15 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı!
- “Suriye’de Yabancı Güçler” Olmasın; Güzel Ama Ya İran?
- Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlardan İkisi Tutuklandı
- “Dünyada 2 Milyar Kişi Kirli Su İçiyor”
- Erdoğan: Evet'le Hayır'ı Aynı Kefeye Koyamam
- Tahliye Bölgesinde Patlama: Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var!
- “En Güzel Örnek: Hz. Muhammed”
- Balıkesir'de Kılıçdaroğlu ve Askerden Provokasyon
- ABD Referandum Sürecini “Endişeyle” Takip Ediyormuş!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim