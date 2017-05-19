Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OHAL Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstşiare Konseyi Toplantısı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin huzura kavuşana kadar OHAL’in süreceğini kaydeden Erdoğan, “OHAL, sanayicilerimizin işadamlarımızın neyini engelledi? Fransa olağanüstü hal ilan etti, 15 tane terörist ortaya çıktı ve orada OHAL ilan edildi. Ama bizde ülkemizin yıkılmasına milletimizin yıkılmasına yönelik bir operasyon yapılıyor biz hâlâ diyoruz ki OHAL’i kaldıralım. Herkes huzura refaha kavuşana kadar biz OHAL’i kaldıramayız” ifadelerini kullandı.