Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa gerilimiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni kısıtlamalar getirilmeye çalışılması kabul edilemez. İsrail'in aşırı güç kullanımını kınıyorum' dedi.

Mescid-i Aksa gerilimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'te 14 Temmuz günü yaşanan ve tarafımızdan da tasvip edilmeyip üzüntü duyulan bir olayı gerekçe göstererek Harem-i Şerif'i üç gün süreyle kapatması ve ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerine, metal detektörler konulması dahil, yeni kısıtlamalar getirmeye çalışması kabul edilemez."

"İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum. Olaylarda hayatını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyorum!