Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankasına Faiz Tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, faizlerin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle;

"Faizin sebep, enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar. Enflasyon şu bu gibi yani yok hıyarmış, yok salataymış, bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir. Bunu öğreneceksiniz. Bunu bütün gelişmeler teyit ediyor zaten. Bütün gerçekler bu istikamette ama hala bunu anlamayanlar, anlamak istemeyenler, hala bunu Batı'daki kafalarla çözmeye çalışanlar tabii ki bizi anlamazlar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bir şeyi anlamıyorlar, anlamadıkları şu; faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok. Faiz lobisi bunu düşürür mü? Tabii ki düşürmeyecek. Şu anda bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar, kimler? Banka sahipleri, finans sektörü, onlar götürüyor parayı. Peki yatırımlarda niye sıkıntımız var? Sen kalkıp da bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan tabii ki yatırımlar bu ülkede yürümez, durur. Olay bu. Ama hala bunu anlatamıyoruz. Bu konuda maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir tutuculuk, ciddi bir muhafazakarlık içindedir."

"Faizi düşürdük, enflasyon tek haneliye geldi. Bakın faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon da çift haneliye yine gidiyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Merkez Bankası diyor ki; 'Yıl sonu itibariyle şu olacak.' E ne oldu? Kaç kere revize ettiniz, söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor, tutmaz. Yanlış yoldasınız. 'Merkez Bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin.' Tamam, müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor. Tablo ortada." diye konuştu.