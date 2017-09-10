Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Ülkelerine Arakan Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi açılış oturumunda konuştu. Erdoğan, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar hakkında, "Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz" dedi.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir uyarıda bulunarak,"İnternetin ve sosyal medyanın İslam düşmanlığın aracı olma yanında terör örgütleri tarafından etkin şekilde kullanıldığını biliyoruz. İslam ülkeleri olarak vatandaşlarımızı internetin tüm nimetlerinden yararlandırırken zararlarından da korumalıyız"dedi.

KATAR SORUNU

Körfezde yaşanan krize ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı, "Barış ve istikrar olmadan kalkınma olmaz. İslam ülkelerinin şu günde ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var. Körfez bölgesinde yaşanan kriz hepimizi derinden üzdü. Bu krizin bir an önce çözüme ulaşmasını diliyoruz, ara bulucu olmayı sürdüreceğiz.Kudüs ve Haremi şerifin kutsiyetinin ihlal edilmesine asla izin veremeyiz. Provokasyonların önüne geçilmesi için çok daha kararlı bir tutum ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.

ARAKAN'DAKİ KATLİAM

Konuşmasında Myanmar'a da değinen Cumhurbaşkanı, "Myanmar’da Müslüman kardeşlerimizin çektiği zulümlerin son bulması için hep birlikte çalışmalıyız. Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.