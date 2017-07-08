Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Sonrası Mesajlar

“Sınırlarımızın hemen yanı başında terör örgütlerinin desteklenmesi, silahlandırılması, bölgede terör adacıkları oluşturulmasına kesinlikle sessiz ve tepkisiz kalmayacağız" diyen Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden oluşumlara karşı meşru müdafaa hakkını kullanmakta tereddüt göstermeyeceklerini söyledi.

"Ülkemize olan tehditleri affetmeyiz"

Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti kurulmasına da müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Nitekim Kuzey Suriye'de böyle bir girişim oldu ve biz bu girişimi durdurduk, engelledik. Bundan sonra da buna yine asla müsaade etmeyiz. Oradan ülkemize olan tehditleri asla affetmeyiz" dedi.

Erdoğan, Katar kriziyle ilgili de henüz bu bölgedeki terör sorunu ve insani krizler çözülememişken Körfez'de yeni sıkıntıların kapısının aralanmasını kesinlikle istemediklerini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Katar'a yönelik ithamları haksızlık olarak değerlendirdiklerini söyledi ve "Dünyadaki her ülke gibi Katar'ın da egemenliğine saygı duyulmalıdır. Bu konuda bölgenin büyüğü olarak gördüğümüz Suudi Arabistan başta olmak üzere tüm ülkelerin en kısa sürede makul bir çözüm üzerinde anlaşmalarını arzu ediyoruz” dedi.

"BM parametrelerinde ısrar etmek anlamsız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde sonuçsuz kalan Kıbrıs konferansı da vardı. “Uzun çabalardan sonra geldiğimiz bu tablo, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koymuştur” diyen Erdoğan, Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.

Erdoğan’a yöneltilen sorulardan biri de Türkiye'de tutuklu Alman gazeteci Deniz Yücel'le ilgiliydi. Erdoğan bu soruya, “Bu yargının sorunudur. Yargı bu konuda gerekli kararı vermiştir. Basın mensupları herhalde sınırsız özgürlüğe sahip değildir. Basın mensupları da suç işler. Basın mensupları dediklerinizin çoğu teröre yardım ve yataklık yapmıştır (…) Alman yönetimi benim burada salon toplantısı yapmama müsaade etmediler ve buna tahammül edemediler. Acaba bunu hangi özgürlük anlayışı ile bağdaştıracağız. Eğer özgürlükler dünyasında yaşıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının yüzde 52'sinin oyunu alan bir Cumhurbaşkanına Almanya'da bir salon toplantısında konuşma müsaadesi vermeyenler, kusura bakmasınlar özgürlüklerden bahsedemezler" yanıtını verdi.

Türkiye’de 20 günü aşan Adalet Yürüyüşü’nü sözde olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halbuki sözde adalet yürüyüşünü yapanlar partilerinin içinde genel başkanlığa aday olanlara adaylık hakkı vermiyorlar. Bu tür gariplikleri yaşıyoruz fakat bunların hepsini aşacağız" diye konuştu.

"Demirtaş teröristtir"

Bir gazetecinin 'Selahattin Demirtaş ve Kürt milletvekilleri ne zaman cezaevinden çıkacak?' sorusuna ise Erdoğan’ın yanıtı sert oldu. Cumhurbaşkanı, "Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir. Bu sadece suçlarından bir tanesidir. Buna benzer daha nice suçları vardır” dedi.

Erdoğan Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucuları içinse, “Onlar adeta 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdir. Gelen istihbarat üzerine gözaltına alınmıştır. Buradan bir yargı süreci başlayabilir” yorumunu yaptı.